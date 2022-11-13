- 13 ноября 2022
- 09:46 «Пахтакор» в 15-й раз выиграл чемпионат Узбекистана
- 10 февраля 2022
- 19:13 Товарищеский матч. «Уфа» сыграла вничью с «Пахтакором»
- 26 августа 2021
- 17:59 Фото Защитник сборной Узбекистана Юлдошев перешел в «Нижний Новгород» 3
- 31 января 2021
- 10:27 Крал – после игры с «Пахтакором»: «Первый матч, первая победа!» 6
- 30 января 2021
- 16:51 Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Пахтакор» благодаря голам Крала и Зобнина 9
- 16:15 Видео Крал забил первый гол «Спартака» в 2021 году с передачи дебютанта Хендрикса 2
- 14:47 Хендрикс дебютирует за «Спартак» в товарищеском матче с «Пахтакором»
- 5 января 2021
- 17:15 «Зенит» опубликовал расписание матчей на первых зимних сборах 8
- 4 января 2021
- 17:49 «Спартак» и «Зенит» сыграют с «Пахтакором» на зимних сборах в Дубае 6
- 7 октября 2020
- 21:03 Иранец показал азиатский разрез глаз после гола «Пахтакору». Он отстранен от футбола на полгода 5
- 22 февраля 2020
- 22:59 Фото «Спасибо за все». «Пахтакор» после матча прибрался в раздевалке и поблагодарил «Спартак» 26
- 15:52 Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Пахтакор», Соболев и Тиль забили 50
- 13:54 Крал, Бакаев и Соболев – в стартовом составе «Спартака» на товарищеский матч с «Пахтакором» 8
- 17 февраля 2020
- 15:36 «Спартак» сыграет с «Пахтакором» 22 февраля 5
- 22 января 2020
- 17:35 Фото Экс-форвард сборной Швейцарии Дердийок перешел в «Пахтакор» 1
- 20 января 2020
- 17:52 Товарищеский матч. Гол Еременко помог «Ростову» уйти от поражения в матче с «Пахтакором» 3
- 20 декабря 2019
- 18:20 Фото Умер бывший вратарь сборной СССР Пшеничников. В 1970 году он стал чемпионом с ЦСКА 22
- 16 мая 2017
- 15:53 Кононов может возглавить «Пахтакор» 2
- 19 февраля 2017
- 13:40 Владимир Габулов: «Сыграли с «Пахтакором» на ноль, но я бы не стал придавать значения результату» 1
- 12 февраля 2017
- 22:22 Ткачев занимался вне общей группы «Крыльев Советов»
- 26 января 2017
- 10:56 Шалимов: «Игроки не получили мышечных травм – для нас это задача номер один» 1
- 25 января 2017
- 16:44 Товарищеский матч. «Краснодар» выиграл у «Пахтакора» 1
- 8 января 2017
- 12:19 «Краснодар» проведет восемь товарищеских матчей на двух сборах 1
- 9 января 2016
- 23:12 Известны соперники «Локомотива» на первом сборе