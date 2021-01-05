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    «Зенит» опубликовал расписание матчей на первых зимних сборах

    Пресс-служба «Зенита» назвала соперников команды во время первых зимних сборов в ОАЭ.

    «Первым соперником команды Семака по контрольным матчам станет чемпион Латвии футбольный клуб «Рига». 24 января «Зенит» встретится с действующим чемпионом Узбекистана «Пахтакором». В тот же день сине-бело-голубые сыграют с «Шахтером» из Солигорска. Заключительный матч первых зимних тренировочных сборов состоится 27 января: «Зенит» встретится с «Уралом». Информация о времени проведения и трансляциях матчей будет опубликована дополнительно», – говорится в сообщении.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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