«Зенит» опубликовал расписание матчей на первых зимних сборах

Бомжей все отымеют)
Пресс-служба «Зенита» назвала соперников команды во время первых зимних сборов в ОАЭ.
«Первым соперником команды Семака по контрольным матчам станет чемпион Латвии футбольный клуб «Рига». 24 января «Зенит» встретится с действующим чемпионом Узбекистана «Пахтакором». В тот же день сине-бело-голубые сыграют с «Шахтером» из Солигорска. Заключительный матч первых зимних тренировочных сборов состоится 27 января: «Зенит» встретится с «Уралом». Информация о времени проведения и трансляциях матчей будет опубликована дополнительно», – говорится в сообщении.
Расписание матчей на первых сборах:21 января — #ЗенитРига24 января — #ЗенитПахтакор24 января — #ЗенитШахтерСолигорск27 января — #ЗенитУрал pic.twitter.com/Mj3bZUp80F— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 5, 2021