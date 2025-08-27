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Латвия. Высшая лига
Команды
Рига
€ 10,38 млн
Рига
Рига
Латвия. Высшая лига
Стадион:
Сконто
Сайт:
http://www.rigafc.lv/
Тренер:
Адриан Гула
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Расписание
Таблица
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«КИ Клаксвик» – «Рига»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Дьер» – «Рига»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Рига» – «Дьор»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Рига» – «Вардар»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Трансляция
«Рига» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2025
2025.08.27 18:35
«Рига» – «Спарта»: прогноз и ставки на матч 27 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.26 08:44
«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
2025.07.31 08:15
Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»
2022.10.27 13:26
1
Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»
2022.02.02 19:59
6
Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»
2022.02.02 19:49
6
Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал
2022.02.02 17:56
24
Команда из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка
2021.08.26 22:54
5
«Зенит» получит от «Риги» компенсацию за Крапухина
2021.08.19 21:59
3
Крапухин объявил об уходе из «Зенита». Он перейдет в «Ригу»
2021.08.18 17:57
5
Директор «Риги» – о матче со «Спартаком»: «Судейский произвол»
2021.02.07 19:27
13
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ригу» и добыл третью победу подряд
2021.02.07 16:48
24
Фото
Соболев травмировал колено в матче с «Ригой»
2021.02.07 15:39
8
Фото
Селихов, Хендрикс, Игнатов – в старте «Спартака» на матч с «Ригой»
2021.02.07 14:15
1
«Спартак» – «Рига»: россияне на текущих сборах только побеждают, латвийцы – только проигрывают
2021.02.07 09:57
3
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ригу» Лактионова на сборе в Дубае
2021.01.21 18:26
1
«Спартак» сыграет с «Ригой» на сборе в ОАЭ
2021.01.18 22:56
8
Экс-тренер ЦСКА Варламов станет ассистентом Лактионова в «Риге»
2021.01.12 10:34
1
«Краснодар» проведет три товарищеских матча на сборе в ОАЭ
2021.01.07 09:35
Филимонов и Калиниченко войдут в тренерский штаб Лактионова в «Риге»
2021.01.05 20:39
3
«Зенит» опубликовал расписание матчей на первых зимних сборах
2021.01.05 17:15
8
1
2
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