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    Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о ничьей в матче с «Ригой» (0:0) на сборе в Дубае.

    – Показалось, сегодняшний матч не был таким веселым, как несколько дней против «Слована».

    – Играем под нагрузками, они у нас очень серьезные. Сегодня была немного другая (игровая) модель – мы работаем, наигрываем связи, и с каждой игрой будет всe лучше и лучше. В любом случае, это сборы. Лучше сейчас так, чем в официальных матчах.

    – У вас и после матча была тяжелая тренировка?

    – Да. Нагрузки идут серьезные. Кто меньше провел времени в игре, еще и бегал. Достаточно непросто было.

    – Можно сказать, что к дерби с ЦСКА «Спартак» подойдет в очень хорошей физической форме?

    – Очень на это рассчитываю. По тем нагрузкам, что у нас есть, по той подготовке, я думаю, что мы должны быть готовы.

    – Болельщики всe равно переживают из-за второй ничьей подряд. Как объяснить, что результат сейчас не важен?

    – Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем и потом сами видите… Лучше так (как сейчас) – подойти к официальным играм и побеждать в сезоне. Самое главное будет в сезоне, а ошибки лучше сделать сейчас, исправлять их на тренировках и не повторять их потом.

    – Леонид Федун перед игрой поздоровался со всеми лично. Напутствовал как-то?

    – Пожелал удачи, чтобы выигрывали.

    – При главном боссе играется иначе, более ответственно?

    – Он всегда присутствует на играх, и нам всегда хочется выигрывать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +93607

      zigbert 53 минуты назад

      Правильные мысли. Лучше уж так играть в товарищеских матчах чем в официальных.

      1
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      Рейтинг: +13510

      Cleaner 1 час назад

      Если с Ригой ТАК, то в ЧР будет ФНЛ...

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