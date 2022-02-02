Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о ничьей в матче с «Ригой» (0:0) на сборе в Дубае.

– Показалось, сегодняшний матч не был таким веселым, как несколько дней против «Слована».

– Играем под нагрузками, они у нас очень серьезные. Сегодня была немного другая (игровая) модель – мы работаем, наигрываем связи, и с каждой игрой будет всe лучше и лучше. В любом случае, это сборы. Лучше сейчас так, чем в официальных матчах.

– У вас и после матча была тяжелая тренировка?

– Да. Нагрузки идут серьезные. Кто меньше провел времени в игре, еще и бегал. Достаточно непросто было.

– Можно сказать, что к дерби с ЦСКА «Спартак» подойдет в очень хорошей физической форме?

– Очень на это рассчитываю. По тем нагрузкам, что у нас есть, по той подготовке, я думаю, что мы должны быть готовы.

– Болельщики всe равно переживают из-за второй ничьей подряд. Как объяснить, что результат сейчас не важен?

– Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем и потом сами видите… Лучше так (как сейчас) – подойти к официальным играм и побеждать в сезоне. Самое главное будет в сезоне, а ошибки лучше сделать сейчас, исправлять их на тренировках и не повторять их потом.

– Леонид Федун перед игрой поздоровался со всеми лично. Напутствовал как-то?

– Пожелал удачи, чтобы выигрывали.

– При главном боссе играется иначе, более ответственно?

– Он всегда присутствует на играх, и нам всегда хочется выигрывать.