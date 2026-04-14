Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об интересе иностранных клубов к игрокам из РПЛ.
– О ком из российских футболистов вас спрашивали в Европе?
– Раньше многие итальянские клубы интересовались Наилем Умяровым. Особенно когда он в сезоне-2023/24 начал играть в старте регулярно. Думаю, что Наиль уедет в Серию А – итальянские клубы часто ищут игроков такого плана. Конечно, политическая ситуация может внести коррективы, но повторюсь: Умярову идеально подошла бы Италия.
Также итальянцы интересовались Тюкавиным. А в Испании спрашивали про Батракова. Были запросы и по Хлусевичу – то ли из «Болоньи», то ли из «Фиорентины».
- 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 24 матча, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
- 25-летний Наиль Умяров в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 31 встрече, отдал 4 голевые передачи.
- 20-летний Алексей Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
- 25-летний Даниил Хлусевич зимой перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах аренды. За московский клуб в этом сезоне сыграл в 10 матчах и сделал 1 ассист, за грозненский провел 5 встреч.
Источник: «Спорт-Экспресс»