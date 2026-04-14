  • Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову

Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову

Сегодня, 13:08
2

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об интересе иностранных клубов к игрокам из РПЛ.

– О ком из российских футболистов вас спрашивали в Европе?

– Раньше многие итальянские клубы интересовались Наилем Умяровым. Особенно когда он в сезоне-2023/24 начал играть в старте регулярно. Думаю, что Наиль уедет в Серию А – итальянские клубы часто ищут игроков такого плана. Конечно, политическая ситуация может внести коррективы, но повторюсь: Умярову идеально подошла бы Италия.

Также итальянцы интересовались Тюкавиным. А в Испании спрашивали про Батракова. Были запросы и по Хлусевичу – то ли из «Болоньи», то ли из «Фиорентины».

  • 23-летний Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 24 матча, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
  • 25-летний Наиль Умяров в сезоне-2025/26 сыграл за «Спартак» в 31 встрече, отдал 4 голевые передачи.
  • 20-летний Алексей Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 31 матч, забил 16 голов, сделал 11 ассистов.
  • 25-летний Даниил Хлусевич зимой перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах аренды. За московский клуб в этом сезоне сыграл в 10 матчах и сделал 1 ассист, за грозненский провел 5 встреч.

Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул» 2
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака» 4
Абаскаль прокомментировал ситуацию с тренерской карьерой Мостового 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Спартак Ахмат Умяров Наиль Хлусевич Даниил Тюкавин Константин Батраков Алексей Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
Интерес
1776162505
Ньюсмейкеру пора заканчивать с тренерской профессией и переходить в стан агентов.У него получится.
Император 1
1776163190
Смешно
Главные новости
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
1
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
3
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
18:19
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
6
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России побывал в США: «Сбылась мечта детства»
17:58
1
Гасилин сравнил календари «Зенита» и «Краснодара» до конца сезона РПЛ
17:12
2
Главный тренер «Амкала» договорился с клубом РПЛ
16:48
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
Орлов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ после матча «Зенит» – «Краснодар»
16:00
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
«Локомотив» объявил о продлении контракта с летним новичком
15:17
«Как мамонты»: Пономарев заявил о вымирании нападающих в России
15:11
8
Три клуба РПЛ заинтересованы в Андраде – «Балтика» назвала цену
14:57
7
Абаскаль ответил, сможет ли он 100 раз начеканить мяч
14:50
5
«Балтика» рискует лишиться ведущего защитника
14:28
2
Непомнящий объяснил, почему «Краснодар» не дожал «Зенит» после удаления
14:22
1
Агент Тюкавина назвал приоритетную страну для трансфера игрока
13:59
2
Основной защитник «Локомотива» высказался о будущем в клубе
13:50
В «Сочи» приняли решение по Осинькину
13:42
13
В «Родине» оценили вариант с приглашением Дзюбы
13:19
3
Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову
13:08
2
Назван игрок, который, вероятно, покинет ЦСКА
12:58
4
Пруцев ответил, вернется ли в «Спартак»
12:49
3
Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в матче ЦСКА – «Сочи»
12:41
3
Кордоба призвал изменить отношение к «Краснодару»
12:28
1
Тюкавин летом готов уйти из «Динамо» в европейский клуб
12:16
16
Абаскаль – об РПЛ: «Со «Спартаком» был 3-м, в более стабильном клубе возьму титул»
11:59
4
Три легионера «Балтики» могут пропустить матч с «Краснодаром»
11:47
4
Стало известно, в какой клуб, скорее всего, перейдет Дзюба
11:32
12
Соболев каждый день общается с бывшим тренером «Спартака»
10:52
4
Экс-судья Федотов оценил решения Карасева в игре «Зенит» – «Краснодар»
10:39
9
