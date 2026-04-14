Абаскаль заявил об интересе клубов Серии A к Хлусевичу и Умярову

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об интересе иностранных клубов к игрокам из РПЛ.

– О ком из российских футболистов вас спрашивали в Европе?

– Раньше многие итальянские клубы интересовались Наилем Умяровым. Особенно когда он в сезоне-2023/24 начал играть в старте регулярно. Думаю, что Наиль уедет в Серию А – итальянские клубы часто ищут игроков такого плана. Конечно, политическая ситуация может внести коррективы, но повторюсь: Умярову идеально подошла бы Италия.

Также итальянцы интересовались Тюкавиным. А в Испании спрашивали про Батракова. Были запросы и по Хлусевичу – то ли из «Болоньи», то ли из «Фиорентины».