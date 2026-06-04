В Госдуме отреагировали на слова ван дер Варта о допинге у сборной России на Евро-2008

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал высказывание Рафаэля ван дер Ваарта о матче на Евро-2008.

Ранее экс-полузащитник национальной команды Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

«Это глупость. Придумал себе оправдание, сказав, что наши были на допинге. Странный аргумент.

Почему-то вдруг он проснулся с такой навязчивой идеей. Но если ты такие вещи заявляешь, то должны быть аргументы, факты, доказательства.

Всех спортсменов всегда проверяют и шанс уйти незамеченным в той игре был ничтожно мал. Я сомневаюсь в том, что его слова имеют реальный вес.

Может, употребил чего в кофешопе в Нидерландах. У них это легально же. Думаю, ему надо меньше посещать такие заведения», – заявил Свищев.