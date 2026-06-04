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Роналду обновил собственный антирекорд

Вчера, 13:43
4

Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Теперь она составляет 10 миллионов евро, а раньше составляла 12 миллионов.

Это антирекорд стоимости португальца на Transfermarkt. В момент доступной на сайте первой оценки в октябре 2004 года она составляла 18 миллионов евро. На пике в 2014-2015 и 2018 годах Transfermarkt оцениаал португальца в 120 миллионов евро.

  • 41-летний Роналду в минувшем сезоне провел за «Аль-Наср» 37 матчей, забил 30 голов, сделал 5 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.

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Источник: Transfermarkt
Саудовская Аравия. Премьер-лига Чемпионат мира Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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Император Бомжей
1780570867
Да это совсем не важно, все равно никуда больше не перейдет, а если и будет уходить, то свободным агентом))
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boris63
1780571399
В 41 год офигенный антирекорд, в тридцати трёх матчах тридцать пять голевых действий. Наши российские так называемые нападающие вместе взятые столько не забили.
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k611
1780572105
Он же не молодеет...
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партизан84
1780576582
и при этом обновил наверное рекорд своего банковского счета. при всей критики с разных сторон в его адрес он один из выдающихся примеров того, как надо вкалывать (ИМХО)
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