Роналду обновил собственный антирекорд

Transfermarkt обновил рыночную стоимость нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Теперь она составляет 10 миллионов евро, а раньше составляла 12 миллионов.

Это антирекорд стоимости португальца на Transfermarkt. В момент доступной на сайте первой оценки в октябре 2004 года она составляла 18 миллионов евро. На пике в 2014-2015 и 2018 годах Transfermarkt оцениаал португальца в 120 миллионов евро.