Боксер Бивол оценил планы Дзюбы подраться в ринге

Российский боксер Дмитрий Бивол не против, чтобы футболист Артем Дзюбы вышел в ринг.

– Как вы относитесь к боям, где боксируют футболисты?

– Я хорошо к этому отношусь, если только это в меру. Мы наблюдаем большое количество хороших боев. Люди разбираются в этом, понимают, что это бокс, что это классные бои. И мы разбавляем их какими-то медийными боями – например, баскетболист против боксера, либо ММА-боец против боксера, либо что-то такое, либо вообще два медийных человека боксируют, и мы из этого делаем шоу. И это классно.

Главное, чтобы это не переросло в какую-то историю, когда все уже устали от того, что нет больших боев, а только одни медийные. На Западе много таких классных боев проходит. Получаем такую разбивку в виде Джейка Пола – который, кстати, неплохой боец. Или Макгрегор против Мэйуэзера. Это классно и гармонично вливается в боксерскую среду. Но если бы зрители могли видеть только такие медийные бои, то это, конечно, был бы удар по индустрии бокса. А так это дает только плюс.

– То есть если условно Артем Дзюба побоксирует, то ничего плохого в этом нет?

– Я считаю, что будет классно, если он побоксирует с кем-то. Главное, чтобы не пошло такое, что все подряд начали боксировать, кроме боксеров.