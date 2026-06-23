Зенитовец Нино приехал на тренировку с учебником по русскому языку

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино пришел на тренировку клуба с учебником по русскому языку.
Снимок бразильского футболиста опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых в своем телеграм-канале.
- 29-летний центральный защитник выступает за «Зенит» с января 2024 года. В минувшем сезоне Нино провел 32 матча на клубном уровне, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
- Действующее соглашение бразильца с петербуржцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что к защитнику проявляет интерес бразильский «Флуминенсе».
Источник: телеграм-канал «Зенита»