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  • Зенитовец Нино приехал на тренировку с учебником по русскому языку

Зенитовец Нино приехал на тренировку с учебником по русскому языку

23 июня, 18:05
8

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино пришел на тренировку клуба с учебником по русскому языку.

Снимок бразильского футболиста опубликовала пресс-служба сине-бело-голубых в своем телеграм-канале.

  • 29-летний центральный защитник выступает за «Зенит» с января 2024 года. В минувшем сезоне Нино провел 32 матча на клубном уровне, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
  • Действующее соглашение бразильца с петербуржцами рассчитано до конца июня 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
  • Ранее сообщалось, что к защитнику проявляет интерес бразильский «Флуминенсе».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Нино
Комментарии (8)
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Max-Min-vkontakte
1782227822
к ЕГЭ готовится?)
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Цугундeр
1782228369
) Это он Мостовому несёт..
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Semenycch
1782229343
Умный, сильный, красивый, талантливый, хорошо зарабатывает - мечта любой бразильской бабы!
Ответить
...уефан
1782229675
... чего-то вспомнились "Джентльмены удачи"...
Ответить
Fju-2
1782231189
Интереснее, что у него в левой руке?
Ответить
qzma
1782242915
Оливейра себе замену готовит
Ответить
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