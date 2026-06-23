«Локомотив» арендовал чемпиона России в составе «Зенита»

«Сочи» объявил об уходе полузащитника Александра Коваленко в «Локомотив».

«Коваленко на правах аренды перешел в «Локомотив».

«Сочи» и «Локомотив» достигли договоренности о переходе 22-летнего полузащитника на правах аренды до конца сезона-2026/27.

У москвичей также будет приоритетное право выкупа игрока по истечении срока арендного соглашения.

В составе «Сочи» Коваленко провел в прошлом сезоне 28 матчей во всех турнирах.

Удачи в новом клубе, Саша», – написали сочинцы.

Срок контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2029 года. В минувшем сезоне РПЛ Коваленко провел 24 матча, не отметившись результативными действиями.

Ранее Коваленко выступал за «Чертаново», «Зенит», «Крылья Советов» и «Оренбург». С петербуржцами выигрывал чемпионат России.

Сезон РПЛ стартует ориентировочно 25 июля.

Фото: телеграм-канал «Локомотива»