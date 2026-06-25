Коваленко объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Новичок «Локомотива» Александр Коваленко прокомментировал свой переход из «Сочи» на правах аренды.

«Про интерес от «Локомотива» я узнал сразу. Были и варианты с другими командами. Мы долго обсуждали с семьeй, агентами и пришли к общему знаменателю, что поехать в «Локомотив» – лучший выбор.

Почти все игроки русские, молодые. Команда перспективная, сильная, заняла третье место в прошлом сезоне – бронзовый призeр РПЛ.

Года три назад, когда я был в «Крыльях Советов», был вариант, тогда по ряду обстоятельств переход не сложился.

С Михаилом Михайловичем Галактионовым я работал в молодeжной сборной, он меня знает. Здесь, в «Локомотиве», у меня много друзей, знакомых, с которыми раньше пересекался в других футбольных клубах.

Больше всего моему приходу обрадовались Сергей Пиняев и Никита Салтыков, потому что хорошо с ними знаком, раньше вместе играли.

Михаил Михайлович поздравил меня с прибытием в расположение «Локомотива». Сказал, что никаких поблажек не будет. Если буду хорошо тренироваться, то заслужу место в старте, а если буду плохо тренироваться, то и играть не буду. Всe по факту и понятно», – сказал 22-летний полузащитник.