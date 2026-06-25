Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Коваленко объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Сегодня, 00:42
1

Новичок «Локомотива» Александр Коваленко прокомментировал свой переход из «Сочи» на правах аренды.

«Про интерес от «Локомотива» я узнал сразу. Были и варианты с другими командами. Мы долго обсуждали с семьeй, агентами и пришли к общему знаменателю, что поехать в «Локомотив» – лучший выбор.

Почти все игроки русские, молодые. Команда перспективная, сильная, заняла третье место в прошлом сезоне – бронзовый призeр РПЛ.

Года три назад, когда я был в «Крыльях Советов», был вариант, тогда по ряду обстоятельств переход не сложился.

С Михаилом Михайловичем Галактионовым я работал в молодeжной сборной, он меня знает. Здесь, в «Локомотиве», у меня много друзей, знакомых, с которыми раньше пересекался в других футбольных клубах.

Больше всего моему приходу обрадовались Сергей Пиняев и Никита Салтыков, потому что хорошо с ними знаком, раньше вместе играли.

Михаил Михайлович поздравил меня с прибытием в расположение «Локомотива». Сказал, что никаких поблажек не будет. Если буду хорошо тренироваться, то заслужу место в старте, а если буду плохо тренироваться, то и играть не буду. Всe по факту и понятно», – сказал 22-летний полузащитник.

  • В составе «Сочи» Коваленко провел 28 матчей без голевых действий.
  • Ранее он выступал за «Чертаново», «Зенит», «Крылья Советов» и «Оренбург». С петербуржцами выигрывал чемпионат России.
  • Помимо «Локо», на хавбека всерьез претендовал «Краснодар».

Еще по теме:
Реакция Мостового на переход Джикии в «Локомотив» 1
В «Локомотиве» готовы продать Батракова за 20-30 миллионов: «Незаменимых игроков нет»
Джикия сделал заявление о трансфере в «Локомотив» 3
Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Коваленко Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1782376931
Что тут объяснять они эти лимитчики от слова лимит все до одного стремятся в столицу
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
ЦСКА подписал двух 3-кратных чемпионов России
21:35
Неймар назвал главного игрока сборной Бразилии
21:18
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
4
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
Все новости
Все новости
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
4
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Пари НН» продал вингера, которым интересовались «Спартак», «Краснодар» и «Балтика»
19:11
1
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Ахмат» объявил о трансфере игрока «Ростова»
18:23
5
ВидеоСтало известно, как накажут Жиркова за драку в любительском матче
17:17
6
Реакция Губерниева на ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
16:46
1
Видео«Я экспонат, ты мой фанат»: Дзюба станцевал под песню Mia Boyka
16:17
17
«Очередной привет хейтерам»: агент Макарова подтвердил переход в клуб РПЛ
15:54
7
В Госдуме отреагировали на допуск сборной России U15 до ЧМ
15:38
3
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
15:25
«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с легионером
15:12
ВидеоЖирков подрался в любительском матче
14:56
18
Мостовой высказался о перспективах 37-летнего Дзюбы найти новую команду в РПЛ
14:30
1
Фото«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
14:00
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
ВидеоСоболев пошутил над Венделом, вернувшимся в «Зенит»: «Сначала в кассу давай»
13:31
9
Потенциал Кокорина оценили на уровне «Барселоны»
13:10
2
13 игроков проверили на допинг у «Спартака» в этом году, у «Зенита» – 0
12:48
41
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Назван клуб РПЛ, который готов подписать Дзюбу
12:27
5
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
11:57
«Спартак» определился с суммой, за которую готов продать Угальде
11:16
3
Глушенков: «Деньги меня не сломали и не испортили»
10:37
6
ФотоЭкс-спартаковец Лайкин определился с клубом на следующий сезон
08:48
1
Губерниев прокомментировал переход Джикии в «Локомотив»
01:25
5
«Рубин» сделал предложение по аргентинскому вингеру
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 