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  • Экс-игрок «Спартака» потроллил клуб после поражения в Суперкубке

Экс-игрок «Спартака» потроллил клуб после поражения в Суперкубке

Сегодня, 01:22
3

Бывший защитник «Спартака» Никита Чернов опубликовал пост после суперкубкового матча между красно-белыми и «Зенитом».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Сезон РПЛ стартует 24 июля.

Чернов выложил фото центрального защитника «Спартака» Александера Джику и подписал: «Красавец, спору нет!».

Вероятно, Чернов имел в виду, что именно Джику вытеснил его из клуба. Через несколько часов Никита пояснил свой пост.

«Честно говоря, у меня не было ни единого грамма сомнений, что «Спартак» возьмет кубок до 94-й минуты. В команде осталась масса моих друзей и товарищей, клуб стал мне далеко небезразличен, а потому я искренне переживал за красно-белых сегодня. И тут такой кошмар.

Не буду оценивать игру Джику с профессиональной точки зрения. Но сказать, что парень огорчил меня и вызвал бурю негативных эмоцией – не сказать ничего. Сейчас вот в сухом остатке – осталась досада.

Но каким же большим удивлением для меня стал тот факт, что мой пост кто-то из болельщиков красно-белых интерпретировал как «боление за «Зенит».

Ребят. Когда болеют за «Зенит», не выкладывают фотографии игрока «Спартака», лишившего КБ кубка. Мой пост про огорчение, а не про радость», – написал Чернов.

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Источник: телеграм-канал Никиты Чернова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита Джику Александер
Комментарии (3)
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Спартaк
1784435694
зато соболь бил по ногам судья дырявый молчал.какой же помойка ваш бзенет фу позорише страны
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NewLife
1784451449
Ты говно, и твой пост с анти-спартаковской иронией соотвествует тому, как я тебя назвал.
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