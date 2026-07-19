Экс-игрок «Спартака» потроллил клуб после поражения в Суперкубке

Бывший защитник «Спартака» Никита Чернов опубликовал пост после суперкубкового матча между красно-белыми и «Зенитом».

«Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.

Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Сезон РПЛ стартует 24 июля.

Чернов выложил фото центрального защитника «Спартака» Александера Джику и подписал: «Красавец, спору нет!».

Вероятно, Чернов имел в виду, что именно Джику вытеснил его из клуба. Через несколько часов Никита пояснил свой пост.

«Честно говоря, у меня не было ни единого грамма сомнений, что «Спартак» возьмет кубок до 94-й минуты. В команде осталась масса моих друзей и товарищей, клуб стал мне далеко небезразличен, а потому я искренне переживал за красно-белых сегодня. И тут такой кошмар.

Не буду оценивать игру Джику с профессиональной точки зрения. Но сказать, что парень огорчил меня и вызвал бурю негативных эмоцией – не сказать ничего. Сейчас вот в сухом остатке – осталась досада.

Но каким же большим удивлением для меня стал тот факт, что мой пост кто-то из болельщиков красно-белых интерпретировал как «боление за «Зенит».

Ребят. Когда болеют за «Зенит», не выкладывают фотографии игрока «Спартака», лишившего КБ кубка. Мой пост про огорчение, а не про радость», – написал Чернов.