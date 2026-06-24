Губерниев резко изменил свое мнение по Роналду: «Абсолютно великий»

Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на дубль нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Узбекистана. Комментатор «Матч ТВ» критиковал 41-летнего футболиста после первой игры на ЧМ-2026.

Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

41-летний Роналду оформил дубль, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

«Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил! Футбол надо понимать!» – написал Губерниев.