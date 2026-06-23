Роналду выкрикнул два слова после разгрома Узбекистана

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.
- Нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.
- Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.
- Также Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на ЧМ с 10 мячами.
После финального свистка Криштиану крикнул в камеру «I'm back» [«Я вернулся»].
- Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»