Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов – о матче Португалия – Узбекистан: «Все мои прогнозы подтвердились»

Бубнов – о матче Португалия – Узбекистан: «Все мои прогнозы подтвердились»

Вчера, 00:47
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результате матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

«Перед игрой я сказал, что Узбекистан пропустит минимум три. Роналду будет очень стараться для того, чтобы закончить разговоры вокруг него.

Якорь, турист, пассажир, как только его не оскорбляли. И обязательно забьeт. И даже постарается три забить. Два как минимум забьeт. Все прогнозы подтвердились.

Это, наверное, будет самая лeгкая игра по расшифровке. Узбекистан практически не владел мячом. Больше чем уверен, там очень мало будет технико-тактических действий и процент брака будет очень высокий.

До чемпионата мира я говорил, что эта команда сразу вылетит после первого этапа, после трeх игр. Ни одной игры она не выиграет.

Дай бог, чтобы гол забили, хотя бы один гол они уже забили. Ну, что? Они получили очень большой опыт, необходимый им», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Бубнов поставил участнику ЧМ-2026 оценку «5+» 4
Бубнов – о сборной России на ЧМ-2026: «Даже Гаити бы не обыграли» 7
Бубнов назвал единственного российского тренера, способного возглавить сборную-участницу ЧМ-2026 11
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Чемпионат мира Узбекистан Португалия Бубнов Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1782252335
В кои-то веки Бубен полностью прав
Ответить
evgevg13
1782264777
Это и так было понятно.
Ответить
tushkanlz
1782267749
ДА, узбекам тут ничего не светило - "малшики для битья". Всё по делу...
Ответить
subbotaspartak
1782278311
У кого то в мире был другой прогноз? Бубну в нос...
Ответить
Fin035
1782291011
Понятно Узбеки не уровень Португальцам. Но и Каннаваро еще не топ тренер. Тренерские ошибки на лицо. Тактически по игре ничего не менялось,хотя мог во втором тайме хоть что то поменять. Картина та же самая к сожалению.Узбеки все равно молодцы,характер присутствует!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
65
Неймар назвал главного игрока сборной Бразилии
21:18
Ташуев: «Мы не нищеброды, чтобы радоваться допуску сборных России до 15 лет»
21:11
1
«Зенит» нацелился на защитника с 2 матчами за сборную Бразилии
20:42
1
Дюков прокомментировал ослабление санкций ФИФА в отношении российского футбола
20:16
2
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
ВидеоСоболев врезался в стойку на тренировке «Зенита»
19:45
9
Пономарев – о новичке «Локомотива»: «Взяли пассажира, совсем не соображают, что ли?»
19:29
5
«Зенит» предложил бразильцу увеличение зарплаты в 2,5 раза
18:51
10
«Реал» вернул Паса из «Комо» за 9 миллионов и предложил итальянскому клубу купить его за 60 миллионов
18:41
1
Все новости
Все новости
Третий бомбардир в истории Чехии объявил об уходе из сборной после вылета с ЧМ-2026
21:01
Генич определил потолок сборной США на ЧМ-2026
20:50
1
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
19:57
1
Еще один матч Франции на ЧМ-2026 оказался под угрозой срыва
19:00
Пономарев спрогнозировал лучшего бомбардира ЧМ-2026
17:57
11
ВидеоДжорджина: «Откровенно говоря, Роналду может играть до 50 лет»
16:59
8
Игрока сборной Катара жестко наказали на ЧМ-2026
16:34
1
Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026
16:02
2
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
14:47
Только 3 футболиста в истории поучаствовали в 6 чемпионатах мира
14:43
Бубнов назвал условие для защиты титула Аргентины на ЧМ-2026
14:19
2
СпецпроектКто из этих легионеров забивал на ЧМ в качестве игрока РПЛ? Новый тест от «Бомбардира»
13:50
1
Клопп рассказал, что его впечатляет в Роналду
13:23
1
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
12:39
5
Оуэн признал, что ошибся в Роналду: «Он забил всего два!»
12:16
1
Клопп – о Месси: «Говорят, что ходит пешком, а он изучает поле»
11:45
1
Стало известно, почему Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче ЧМ-2026
11:28
5
Шалимов выразил сомнения в выходе сборной России на ЧМ-2026
10:58
2
Трамп высказался о рекордах ЧМ-2026
10:49
Где смотреть матч Сенегал – Ирак: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:21
Где смотреть матч Норвегия – Франция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:19
Где смотреть матч Парагвай – Австралия: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:08
ФотоНеймар заплакал после первого матча на ЧМ-2026
10:06
2
Где смотреть матч Турция – США: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
10:01
Где смотреть матч Тунис – Нидерланды: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:59
Где смотреть матч Япония – Швеция: во сколько прямая трансляция 26 июня 2026
09:57
Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией
09:51
4
Расписание матчей Чемпионата мира 2026 на 26 июня
09:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 