Бубнов – о матче Португалия – Узбекистан: «Все мои прогнозы подтвердились»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о результате матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Дубль оформил 41-летний Криштиану Роналду.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Перед игрой я сказал, что Узбекистан пропустит минимум три. Роналду будет очень стараться для того, чтобы закончить разговоры вокруг него.

Якорь, турист, пассажир, как только его не оскорбляли. И обязательно забьeт. И даже постарается три забить. Два как минимум забьeт. Все прогнозы подтвердились.

Это, наверное, будет самая лeгкая игра по расшифровке. Узбекистан практически не владел мячом. Больше чем уверен, там очень мало будет технико-тактических действий и процент брака будет очень высокий.

До чемпионата мира я говорил, что эта команда сразу вылетит после первого этапа, после трeх игр. Ни одной игры она не выиграет.

Дай бог, чтобы гол забили, хотя бы один гол они уже забили. Ну, что? Они получили очень большой опыт, необходимый им», – сказал Бубнов.