Тухель прокомментировал 0:0 Англии с Ганой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча с Ганой. Команды сыграли вничью со счетом 0:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026.
«Это долгий турнир. Ребята сделали все возможное. Они играли с правильной энергией. Я знаю, что это совсем другая игра. Иногда, в данном случае, одна команда пытается играть и бегать против глубокого оборонительного блока. Вы не находите свободные зоны, и вам трудно создавать моменты. На это тяжело смотреть.
Это не так захватывающе, как когда две команды пытаются победить в более открытой игре. Мы всегда стараемся развлекать наших болельщиков, но для танго нужны двое», – сказал Тухель.
- Англия лидирует в группе L после двух туров, имея на счету четыре очка.
- Следующий матч англичане проведут против Панамы 27 июня.
Источник: The Guardian