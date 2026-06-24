Тухель прокомментировал 0:0 Англии с Ганой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча с Ганой. Команды сыграли вничью со счетом 0:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Это долгий турнир. Ребята сделали все возможное. Они играли с правильной энергией. Я знаю, что это совсем другая игра. Иногда, в данном случае, одна команда пытается играть и бегать против глубокого оборонительного блока. Вы не находите свободные зоны, и вам трудно создавать моменты. На это тяжело смотреть.

Это не так захватывающе, как когда две команды пытаются победить в более открытой игре. Мы всегда стараемся развлекать наших болельщиков, но для танго нужны двое», – сказал Тухель.