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  • Аршавин назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Исходит ощущение безнадежности»

Аршавин назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Исходит ощущение безнадежности»

Вчера, 01:30
5

Андрей Аршавин разочарован выступлением сборной Туниса на чемпионате мира.

  • Тунисцы стартовали с двух поражений на групповом этапе ЧМ-2026.
  • Они проиграли Швеции (1:5) и Японии (0:4).
  • Сборная Туниса досрочно вылетела из турнира.
  • По ходу мундиаля в команде сменился главный тренер.

– Есть ли команды, которые уже успели разочаровать?

– От Туниса исходит ощущение безнадежности. Их сборная всегда попадает на чемпионаты мира, но в этот раз сложилось впечатление, что собрали команду за 24 часа.

И руководствовались логикой: кто в аэропорт приедет, тот и будет играть. Никакой организации, желания – Тунис выглядит беспомощно.

Сборная Кюрасао проиграла Германии 1:7, Гаити уступила Бразилии 0:3 – но видно, что ребята обученные, есть дисциплина.

Тунис же… Люди приехали на чемпионат мира, а их как будто заставляют играть. Для меня они – главное разочарование.

Остальные сборные, даже уступая крупно, стараются показать свой максимум. Понятно, что не у всех хватает мастерства. Но какое-то впечатление они производят.

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Источник: «Известия»
Чемпионат мира Тунис Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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evgevg13
1782265561
Ну да
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Бумбраш
1782266660
Ощущения чипсавина -это его проблемы
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subbotaspartak
1782277646
На чемпионате есть команды представляющие страны с населением моего города. Наша команда, лидирующая на первенстве области, тоже бы смотрелась достойно?
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rash1959
1782278939
главное разочарование это то , что наша сборная играет с подобными "за 24 часа", точнее собранными "на 24 часа" для игры с нами. То ли ещё будет.
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Из Твери Леха
1782282732
Турция тоже разочарование. Состав добротный, особенно полузащита, а уже вылетели после двух матчей.
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