Аршавин назвал главное разочарование ЧМ-2026: «Исходит ощущение безнадежности»

Андрей Аршавин разочарован выступлением сборной Туниса на чемпионате мира.

Тунисцы стартовали с двух поражений на групповом этапе ЧМ-2026.

Они проиграли Швеции (1:5) и Японии (0:4).

Сборная Туниса досрочно вылетела из турнира.

По ходу мундиаля в команде сменился главный тренер.

– Есть ли команды, которые уже успели разочаровать?

– От Туниса исходит ощущение безнадежности. Их сборная всегда попадает на чемпионаты мира, но в этот раз сложилось впечатление, что собрали команду за 24 часа.

И руководствовались логикой: кто в аэропорт приедет, тот и будет играть. Никакой организации, желания – Тунис выглядит беспомощно.

Сборная Кюрасао проиграла Германии 1:7, Гаити уступила Бразилии 0:3 – но видно, что ребята обученные, есть дисциплина.

Тунис же… Люди приехали на чемпионат мира, а их как будто заставляют играть. Для меня они – главное разочарование.

Остальные сборные, даже уступая крупно, стараются показать свой максимум. Понятно, что не у всех хватает мастерства. Но какое-то впечатление они производят.