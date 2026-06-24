Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду

Андрей Канчельскис высказался о достижении Криштиану Роналду.

Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026.

41-летний Роналду оформил дубль, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

«Роналду – молодец, можно поздравить. При всем его возрасте, критике и разговорах уже хорошо, что забил. Футболисту главное делать свое дело, выходить на поле, играть и забивать.

Конечно, это значимое достижение для мирового футбола, нужно к этому стремиться, чтобы достичь такого результата.

Посмотрим, насколько получится у кого-то побить этот рекорд», – заявил Канчельскис.