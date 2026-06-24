Ибрагимович ответил Роналду, крикнувшему «Я вернулся»

Златан Ибрагимович отреагировал на слова Криштиану Роналду после дубля в матче ЧМ-2026.

Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0.

41-летний нападающий «Аль-Насра» отличился на 6-й и 39-й минутах.

После финального свистка Криштиану крикнул в камеру «I'm back» [«Я вернулся»].

Он стал первым футболистом в истории с голами на шести разных чемпионатах мира.

Также Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на ЧМ с 10 мячами.

«Я думал, он никуда и не уходил – не знаю, почему он говорит, что вернулся», – сказал Ибрагимович.