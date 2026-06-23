Беллингем побил рекорд Руни в сборной Англии

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем вышел в стартовом составе сборной Англии на матч второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Ганы.

Для хавбека это 50-я игра в составе «трех львов». Он достиг этой отметки в 22 года и 359 дней.

Беллингем стал самым молодым футболистом в истории английской сборной с 50 матчами.

Джуд превзошел достижение Уэйна Руни, который провел свою 50-ю встречу за национальную команду в 23 года и 159 дней.