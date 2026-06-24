Реакция Роналду на вопрос о встрече с Месси на ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал вопрос о Лионеле Месси.

После матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана 41-летнего нападающего спросили о потенциальной встрече с Аргентиной в плей-офф турнира.

«Следующий вопрос», – ответил Роналду и отвернулся от журналиста.