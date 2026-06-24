Реакция Роналду на вопрос о встрече с Месси на ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду проигнорировал вопрос о Лионеле Месси.
После матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана 41-летнего нападающего спросили о потенциальной встрече с Аргентиной в плей-офф турнира.
«Следующий вопрос», – ответил Роналду и отвернулся от журналиста.
- Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0.
- Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной на чемпионатах мира.
- Португальцы могут встретиться с Аргентиной в 1/4 финала ЧМ-2026, если обе команды займут первые места в своих группах.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо