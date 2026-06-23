Мостовой сравнил Месси с Высоцким

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Форвард стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров ЧМ.

«Он гений, боженька, человек из компьютерной игры. В футболе они рождаются каждые 15-20 лет. Был Пеле, был Марадона, сейчас Месси, Роналду, до этого Роналдо «Зубастик», в свое время Эйсебио, Кройф. Кто-то говорит: «Это не гений, а работа все».

А что же все работают, а не могут играть как Месси? Это было бы просто тогда: тренируйся, работай, будешь играть как Месси. Такого не бывает. Это как Леонардо да Винчи, Высоцкий. Все же так тексты могут читать, а петь или сочинять не могут. Мы будем все плакать, когда они с Роналду закончат (играть)» – сказал Мостовой.