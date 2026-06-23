Роналду забил на шестом ЧМ – это рекорд

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, забил мяч в ворота Узбекистана на шестой минуте второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.
Португалец стал первым игроком с голами на шести чемпионатах мира.
Роналду забил на ЧМ с игры впервые с 2018 года.
Встреча проходит в Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Главный арбитр – Жалал Жайед из Марокко. Португальцы ведут со счeтом 1:0.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- В первом туре Португалия заработала одно очко, Узбекистан баллов не набрал.
- В третьем туре группы K португальцы сыграют с Колумбией, а узбекистанцы – с ДР Конго. Оба матча состоятся 28 июня.
- Чемпионат мира-2026 принимают США, Канада и Мексика. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Действующим обладателем трофея остаeтся Аргентина.
Источник: «Бомбардир»