Роналду забил на шестом ЧМ – это рекорд

Криштиану Роналду, нападающий сборной Португалии, забил мяч в ворота Узбекистана на шестой минуте второго тура группового этапа чемпионата мира-2026.

Португалец стал первым игроком с голами на шести чемпионатах мира.

Роналду забил на ЧМ с игры впервые с 2018 года.

Встреча проходит в Хьюстоне (США) на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум». Главный арбитр – Жалал Жайед из Марокко. Португальцы ведут со счeтом 1:0.

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