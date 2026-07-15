Мостовой объяснил поражение Франции от Испании в полуфинале чемпионата мира

Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной Франции от Испании в полуфинале ЧМ-2026.

«Друзья, вот нам всем ответ на схемы, на тактики, еще на что-то, что специалисты начинают придумывать-выдумывать.

Какая-то минута в первом тайме. Защитник Франции Динь фатально, непонятно чего хотел придумать. Взял, ударил Ямалю по ноге, несмотря ни на что – и пенальти. И все, все схемы сразу сломались. То, о чем я постоянно говорю, как бы ты там чего...

И, кстати, говорить о том, что Франция играла хуже? Нет, конечно же. Кстати, Ямаль в первом тайме коснулся мяча четыре раза, и один раз его коснулась нога этого защитника Диня.

Вот о чем я говорю. Футбол этим и прекрасен, что ты не то, что иногда – много раз не знаешь, что может произойти на поле, понимаете? Вамос, Испания!

Кстати, еще один такой ответ. Что мог сделать Дешам, если левый защитник Динь-Динь динь-динил Ямалю? Вот и все. И из этого и складывается футбол – из элементарных ошибок каких-то. Они были, есть и будут всегда. Так что Испания – молодцы, этим воспользовались, и хваленая Франция из-за грубейшей ошибки поедет домой.

Так, в принципе, и бывает очень часто. Поэтому футбол – это не наука, ребята, поймите. Кто бы что ни говорил, не будет тут никакой формулы. Этим и прекрасен футбол», – сказал Мостовой.

Франция проиграла Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026.

Голы у испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

Франция сыграет в матче за третье место.

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