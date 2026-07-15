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Дешам высказался о работе судей в матче с Испанией

15 июля, 08:19
8

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал спорным эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией (0:2).

«Было много мелких нарушений, игра постоянно останавливалась. Да, они забили после эпизода, который тоже можно считать спорным, и об этом нельзя забывать, тогда как они систематически нарушают правила. К сожалению, мы знаем, чего ожидать, но сами должны делать больше», – сказал Дешам в перерыве матча.

После игры он задался вопросом о том, справился ли арбитр с работой.

«Судейство? Если скажу что-нибудь, буду выглядеть плаксой, потому что мы проиграли. Но я спрошу вас [журналистов], справился ли арбитр с судейством полуфинала. Есть пенальти, но это еще не все, это вдобавок ко всему остальному. У меня нет ничего против судьи сегодня, но задайте себе этот вопрос», – сказал Дешам.

  • Главным судьей встречи был Иван Бартон из Сальвадора.
  • Голы забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.
  • Победный мяч был забил с 11-метрового, назначенного за нарушение Люка Диня на Ламине Ямале.

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Источник: RMC Sport
Чемпионат мира Испания Франция Дешам Дидье
Комментарии (8)
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TOMSON
1784094763
А что там с пенальти? Француз сам обалдел от того, что сделал…
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raritet
1784095946
Так , игра длится не 5 минут. Забей - сколько хочешь.
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_Sasha_
1784095981
Спартаку такие 3 пеналя поставили...
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lejnin
1784097051
Дешам прав, судьи отработали слабенько, слишком многое позволяли лягушатникам...того же черепашку-ниндзя за такой фол на вратаре надо было удалять, а его просто предупредили жёлтой
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Давид59
1784097261
Пенальти железный. Другое дело, что он заехал Ямалю не специально. В правилах есть норма "намеренное нанесение вреда". Но это касается карточек, а не факта нарушения.
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Из Твери Леха
1784097769
Конечно справился, пенальти чисто по трактовке правил - по делу. То, что франузы были импотентами весь матч это проблемы Дешама.
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NewLife
1784098416
Дешам, твои парни очень плохо сыграли в защите, даже защита Спартака сыграла бы лучше😀
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Fin035
1784103160
На самом деле Испания в чистую обыграла Францию! Ну а разговоры про судейство, это разговоры в пользу бедных! Как то нужно Дешаму оправдываться!
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