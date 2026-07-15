Дешам высказался о работе судей в матче с Испанией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал спорным эпизод с назначением пенальти в ворота его команды в полуфинале ЧМ-2026 с Испанией (0:2).

«Было много мелких нарушений, игра постоянно останавливалась. Да, они забили после эпизода, который тоже можно считать спорным, и об этом нельзя забывать, тогда как они систематически нарушают правила. К сожалению, мы знаем, чего ожидать, но сами должны делать больше», – сказал Дешам в перерыве матча.

После игры он задался вопросом о том, справился ли арбитр с работой.

«Судейство? Если скажу что-нибудь, буду выглядеть плаксой, потому что мы проиграли. Но я спрошу вас [журналистов], справился ли арбитр с судейством полуфинала. Есть пенальти, но это еще не все, это вдобавок ко всему остальному. У меня нет ничего против судьи сегодня, но задайте себе этот вопрос», – сказал Дешам.

Главным судьей встречи был Иван Бартон из Сальвадора.

Голы забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

Победный мяч был забил с 11-метрового, назначенного за нарушение Люка Диня на Ламине Ямале.

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