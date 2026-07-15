Дешам прокомментировал поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий после поражения от Испании.

Франция проиграла Испании со счетом 0:2 в полуфинале чемпионата мира-2026.

Голы у испанцев забили Микель Оярсабаль (с пенальти) и Педро Порро.

В финале Испания встретится с победителем пары Аргентина – Англия.

«Игроки опустошены, но если рассуждать логически, то мы не дотянули технически. Это наша собственная вина.

Но я задам вопрос: обладает ли арбитр необходимым уровнем для судейства полуфинала? Сам я на него не отвечу. Было довольно много ситуаций…

Но главная причина в том, что мы были ниже своего уровня, допустили несколько технических ошибок – пасов, которые могли привести к опасным моментам.

Это очень высокий уровень, даже если это и больно. Мы будем играть в матче за третье место. Я не хочу обесценивать все, чего мы достигли, но в этом матче Испания показала, что обладает чем-то большим, чем мы.

Я не думаю о себе, я готовился к матчу вместе с игроками, стремясь пройти весь путь до конца. Нам это не удалось, это очень разочаровывает. Но я не умаляю проделанной нами хорошей работы. Я считаю, что мы успешно пришли в себя… Я ни в коем случае не умаляю заслуг испанской команды, они контролировали игру.

Нам не хватало точности и энергии. Испанцы очень хорошо умеют прерывать атаки соперника, предугадывая движения и перехватывая передачи. Мы хотели бы создать им больше проблем в атаке», – сказал Дешам.

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