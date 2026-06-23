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Чемпионат мира по футболу 2026
Португалия - Узбекистан
Португалия - Узбекистан: обзор матча 23 июня 2026
Португалия
23.06.2026, вторник, 20:00
Чемпионат мира, группа K, 2 тур
5 : 0
Завершен
Узбекистан
6'
К. Роналду
17'
Н. Мендеш
39'
К. Роналду
60'
А. Хусанов (АГ)
87'
Р. Леау
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Узбекистан
Завершен
90'
+5'
ГОЛ! 5:0!
Рафаэль Леау
87'
Замена
Рафаэль Леау
️️️️➡️️
Витинья
83'
Замена
Бернарду Силва
️️️️➡️️
Жоау Невеш
76'
73'
Замена
Игорь Сергеев
️️️️➡️️
Аббосбек Файзуллаев
Желтая карточка
Ренату Вейга
68'
Замена
Тринкау
️️️️➡️️
Жоау Феликс
64'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Абдукодир Хусанов
60'
Замена
Франсишку Консейсау
️️️️➡️️
Педру Нету
46'
Замена
Нельсон Семеду
️️️️➡️️
Жоау Канселу
46'
46'
Замена
Акмаль Мозговой
️️️️➡️️
Одилджон Хамробеков
46'
Замена
Хожиакбар Алижонов
️️️️➡️️
Шерзод Насруллаев
45'
+6'
ГОЛ! 3:0!
Криштиану Роналду
Пас отдал
Бруну Фернандеш
39'
31'
Гол отменен
Азиз Ганиев
ГОЛ! 2:0!
Нуну Мендеш
17'
14'
Желтая карточка
Одилджон Хамробеков
ГОЛ! 1:0!
Криштиану Роналду
Пас отдал
Жоау Канселу
6'
Показать весь матч
Live: Португалия - Узбекистан
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 5:0.
96'
2-й тайм окончен. Счет 5:0.
90+5'
Правила нарушил Криштиану Роналду (Portugal).
90+5'
Хожиакбар Алижонов (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
90+3'
Игорь Сергеев (Uzbekistan) в офсайде.
90+3'
Момент не реализован! Trincao (Portugal). Пас отдал Nuno Mendes.
90+3'
Рафаэль Леау (Portugal) заработал штрафной на левом фланге.
90+3'
Правила нарушил Aziz G'aniev (Uzbekistan).
90+2'
Замена у команды Uzbekistan. Отабек Шукуров ушел, Шерзод Эсанов вышел.
90+2'
Замена у команды Uzbekistan. Bekhruz Karimov ушел, Русланбек Жиянов вышел.
90+1'
Правила нарушил Рафаэль Леау (Portugal).
91+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
87'
Гол! 5:0! Забил Рафаэль Леау (Portugal).
87'
Нуну Мендеш (Portugal) заработал штрафной на своей половине поля.
87'
Нуну Мендеш (Portugal) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Криштиану Роналду (Portugal) в офсайде.
84'
Бруну Фернандеш (Portugal) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Abduvokhid Nematov (Uzbekistan). Пас отдал Франсишку Консейсау.
83'
Замена у команды Portugal. Витинья ушел, Рафаэль Леау вышел.
82'
Bekhruz Karimov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Portugal.
79'
Франсишку Консейсау (Portugal) заработал штрафной в атаке.
79'
Правила нарушил Хожиакбар Алижонов (Uzbekistan).
78'
Момент не реализован! Эльдор Шомуродов (Uzbekistan). Пас отдал Bekhruz Karimov.
76'
Замена у команды Portugal. Жоау Невеш ушел, Бернарду Силва вышел.
75'
Жоау Невеш (Portugal) заработал штрафной на правом фланге.
75'
Правила нарушил Рустам Ашурматов (Uzbekistan).
74'
Рубен Диаш (Portugal) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Криштиану Роналду (Portugal) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Abduvokhid Nematov (Uzbekistan).
73'
Замена у команды Uzbekistan. Аббосбек Файзуллаев ушел, Игорь Сергеев вышел.
73'
Удар заблокирован. Бил Криштиану Роналду (Portugal). Ассистент - Нуну Мендеш.
72'
Эльдор Шомуродов (Uzbekistan) в офсайде.
68'
Ренату Вейга (Portugal) получил желтую карточку за фол.
68'
Правила нарушил Ренату Вейга (Portugal).
68'
Aziz G'aniev (Uzbekistan) заработал штрафной на правом фланге.
64'
Замена у команды Portugal. Жоау Феликс ушел, Trincao вышел.
63'
Правила нарушил Бруну Фернандеш (Portugal).
63'
Правила нарушил Бруну Фернандеш (Portugal).
62'
Удар заблокирован. Бил Aziz G'aniev (Uzbekistan). Ассистент - Эльдор Шомуродов.
61'
Франсишку Консейсау отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uzbekistan.
60'
Гол! 4:0! В свои ворота забил Abduvokhid Nematov (Uzbekistan).
60'
Жоау Феликс (Portugal) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Abduvokhid Nematov (Uzbekistan).
58'
Abduvokhid Nematov отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Portugal.
58'
Криштиану Роналду (Portugal) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Abduvokhid Nematov (Uzbekistan). Проникающий пас делал Бруну Фернандеш.
57'
Криштиану Роналду (Portugal) заработал штрафной в атаке.
55'
Бруну Фернандеш отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Uzbekistan.
55'
Удар заблокирован. Бил Отабек Шукуров (Uzbekistan). Ассистент - Аббосбек Файзуллаев.
52'
Аббосбек Файзуллаев (Uzbekistan) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Диогу Кошта (Portugal). Пас отдал Хожиакбар Алижонов.
50'
Отабек Шукуров (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Момент не реализован! Жоау Феликс (Portugal).
45'
Замена у команды Portugal. Педру Нету ушел, Франсишку Консейсау вышел.
45'
Замена у команды Portugal. Жоау Канселу ушел, Нельсон Семеду вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды Uzbekistan. Odiljon Khamrobekov ушел, Акмаль Мозговой вышел.
45'
Замена у команды Uzbekistan. Шерзод Насруллаев ушел, Хожиакбар Алижонов вышел.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 3:0.
45+6'
Удар заблокирован. Бил Криштиану Роналду (Portugal). Длинный пас делал Жоау Канселу.
45+4'
Bekhruz Karimov (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Пауза в матче. Проблемы у команды Portugal.
45+2'
Удар заблокирован. Бил Odiljon Khamrobekov (Uzbekistan). Ассистент - Эльдор Шомуродов.
45+2'
Правила нарушил Рубен Диаш (Portugal).
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
43'
Момент не реализован! Отабек Шукуров (Uzbekistan). Пас отдал Эльдор Шомуродов.
42'
Аббосбек Файзуллаев (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Момент не реализован! Жоау Феликс (Portugal). Проникающий пас делал Витинья.
39'
Гол! 3:0! Забил Криштиану Роналду (Portugal). Ассистент - Бруну Фернандеш (проникающий пас после быстрого прохода).
36'
Правила нарушил Отабек Шукуров (Uzbekistan).
34'
Правила нарушил Жоау Феликс (Portugal).
34'
Абдулла Абдуллаев (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Педру Нету (Portugal) сыграл рукой.
30'
Решение ВАР. Нет гола!
29'
Отмена гола после ВАР. Aziz G'aniev (Uzbekistan)
29'
Жоау Канселу (Portugal) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Аббосбек Файзуллаев (Uzbekistan).
28'
Правила нарушил Витинья (Portugal).
28'
Odiljon Khamrobekov (Uzbekistan) заработал штрафной в атаке.
26'
Правила нарушил Нуну Мендеш (Portugal).
26'
Bekhruz Karimov (Uzbekistan) заработал штрафной на правом фланге.
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
23'
Правила нарушил Жоау Канселу (Portugal).
23'
Эльдор Шомуродов (Uzbekistan) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Бруну Фернандеш (Portugal) заработал штрафной на левом фланге.
22'
Правила нарушил Абдулла Абдуллаев (Uzbekistan).
21'
Момент не реализован! Витинья (Portugal).
20'
Нуну Мендеш (Portugal) заработал штрафной на левом фланге.
20'
Правила нарушил Нуну Мендеш (Portugal).
19'
Шерзод Насруллаев (Uzbekistan) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Диогу Кошта (Portugal). Пас отдал Эльдор Шомуродов.
17'
Гол! 2:0! Забил Нуну Мендеш (Portugal).
14'
Odiljon Khamrobekov (Uzbekistan) получил желтую карточку за фол.
14'
Педру Нету (Portugal) заработал штрафной в атаке.
14'
Правила нарушил Odiljon Khamrobekov (Uzbekistan).
11'
Удар заблокирован. Бил Жоау Канселу (Portugal).
10'
Жоау Феликс (Portugal) заработал штрафной на левом фланге.
10'
Правила нарушил Bekhruz Karimov (Uzbekistan).
6'
Гол! 1:0! Забил Криштиану Роналду (Portugal). Ассистент - Жоау Канселу (длинная передача).
6'
Ренату Вейга (Portugal) заработал штрафной на своей половине поля.
6'
Правила нарушил Эльдор Шомуродов (Uzbekistan).
4'
Момент не реализован! Криштиану Роналду (Portugal). Длинный пас отдал Нуну Мендеш.
2'
Абдулла Абдуллаев отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Portugal.
2'
Удар заблокирован. Бил Бруну Фернандеш (Portugal).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Педру Нету
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Узбекистан
12
Абдулвохид Нематов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
24
Бехруз Каримов
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
19
Азиз Ганиев
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Португалия
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
17
Рафаэль Леау
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
16
Тринкау
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кошта
25
Мендеш
3
Диаш
20
Канселу
13
Вейга
23
Витинья
18
Нету
8
Фернандеш
15
Невеш
7
Роналду
11
Феликс
4-4-1-1
12
Нематов
18
Абдуллаев
5
Ашурматов
2
Хусанов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
7
Шукуров
19
Ганиев
24
Каримов
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
15
Невеш
10
Силва
10
Силва
15
Невеш
23
Витинья
17
Леау
17
Леау
23
Витинья
18
Нету
26
Консейсау
26
Консейсау
18
Нету
11
Феликс
16
Тринкау
16
Тринкау
11
Феликс
13
Насруллаев
3
Алижонов
3
Алижонов
13
Насруллаев
9
Хамробеков
6
Мозговой
6
Мозговой
9
Хамробеков
22
Файзуллаев
21
Сергеев
21
Сергеев
22
Файзуллаев
Остались в запасе
Португалия
Узбекистан
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
12
Жозе Са
ВР
22
Руй Силва
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
26
Жахонгир Урозов
ЦЗ
17
Достон Хамдамов
ЦП
23
Шерзод Эсанов
ЦП
20
Азизбек Аманов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
11
Остон Урунов
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Португалия - Узбекистан
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
ВАР
0
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
14
15
Офсайды
2
2
Количество передач
624
327
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
80
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.61
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-1.51
-1.51
Информация о матче
Главный судья:
Жалаль Жайед
Стадион:
NRG
Посещаемость:
68777
Где смотреть матч:
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1 : 1
17.06.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Португалия
5 : 0
23.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 1 тур
Узбекистан
1 : 3
18.06.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные,
Нидерланды
2 : 1
08.06.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные,
Канада
2 : 0
02.06.2026
Узбекистан
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