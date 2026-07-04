Игрок Узбекистана поставил команде оценку за выступление на ЧМ-2026

Рустам Ашурматов, защитник сборной Узбекистана, оценил выступление команды на чемпионате мира-2026.

Это был дебют Узбекистана на чемпионате мира.

Команда заняла последнее место в группе, проиграв все матчи.

Их соперниками были Колумбия, Португалия и ДР Конго.

«Чествование после ЧМ? Мы этого не ждали. После того как президент нас поддержал, все это, конечно, было организовано. Нам постарались поднять настроение. Но, честно говоря, мы чувствовали себя немного неловко. И не только я. Другим футболистам тоже было не по себе. Мы не вышли из группы и не одержали ни одной победы, но нас встречали настолько торжественно.

Нам было очень неудобно. Мы думали: «С чего нас так чествуют?».

Да, мы вышли на чемпионат мира и приняли в нем участие. Это хорошо, тем более впервые. Но внутренне мы не могли принять настолько торжественную встречу. Говорю откровенно. Тем не менее огромное спасибо за поддержку.

Какую оценку по десятибалльной системе поставил бы команде? Два-три балла. Потому что 11 пропущенных голов – это очень много. За счет чего я должен поставить выше? Да, мы вышли на чемпионат мира и осуществили мечту всего народа, всего Узбекистана. Нам верили даже после поражений от Колумбии и Португалии. Но как бы то ни было, мы проиграли», – сказал Ашурматов журналисту Яхъеходже Улугходжаеву на его ютуб-канале.

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