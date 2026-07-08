Фабрицио Романо раскрыл имя нового главного тренера сборной Португалии

Стало известно, кто возглавит сборную Португалии вместо ушедшего в отставку Роберто Мартинеса.

По информации Фабрицио Романо, уже достигнута договоренность с Жорже Жезушем.

С ним заключат контракт до лета 2030 года. Планируется, что 71-летний специалист будет руководить португальцами на Евро-2028, ЧМ-2030 и в Лиге наций.

Жезуш никогда не работал со сборными.

В прошлом сезоне тренер привел «Аль-Наср» с Криштиану Роналду к чемпионскому титулу в Саудовской Аравии.

Португалия вылетела с ЧМ-2026 от Испании на стадии 1/8 финала.

41-летний Роналду говорил, что больше не сыграет на чемпионате мира, но про завершение карьеры в сборной он не объявлял.

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