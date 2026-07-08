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  • Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана

Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана

Сегодня, 16:59
7

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, рассказал о свадьбе игрока перед выездным матчем сборной Узбекистана.

– Свадьба была мощнейшая, как полагается в Узбекистане? Сколько сотен гостей было?

– Тысяча человек.

– Ого!

– При этом – без пафосного размаха, достаточно спокойная. Свадьба была прямо перед вылетом на знаменательный матч в Эмираты, в котором сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира. Игроки сборной приехали со сбора на полчаса, поздравили и уехали обратно.

После свадьбы Кодыр в четыре часа утра улетел с командой. По сути, у человека отобрали первую брачную ночь! Вернее, он сам ее у себя отобрал.

Ему сказали: «Ты можешь прилететь на следующий день». Он ответил: «Нет, полечу с командой». Игрок хотел показать, что он – такой же, как все.

  • Узбекистан сыграл на ЧМ-2026 в одной группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.
  • Команда Фабио Каннаваро проиграла все три матча с общим счетом 1:11.
  • 22-летний Хусанов выступает за сборную с июня 2023 года, провел 30 матчей без голевых действий.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Манчестер Сити Узбекистан Хусанов Абдукодир
Комментарии (7)
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Semenycch
1783519535
Множество шуток можно придумать, по поводу отсутствия жениха на первой брачной ночи. Помните Путин на Петербургском международном экономическом форуме рассказывал анекдот: Приходит девушка перед первой брачной ночью к батюшке и спрашивает:— Скажите, нужно ли на первую брачную ночь одевать ночную рубашку или нет? Батюшка отвечает:— Надевай — не надевай, дочка, всё равно вые....т! ... И желательно, чтобы это сделал исключительно муж! 😃
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Давид59
1783519666
Хмм. Тут я бы глянул на супругу в тот момент, когда Кодыр сказал ей, что у него есть выбор и он выбирает уехать.
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Император 1
1783519692
И зачем нам эта информация?
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evgevg13
1783522600
Ну чисто футбольная новость. Продолжение будет как он вернулся и что сделал с невестой-женой?
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783522992
До четырёх утра можно было 3-4 гола забить...,брачная ночь состоялась
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DOCTOR PENALTY
1783531245
Интересно бы узнать имя волонтёра, который подменил Колдыра в эту ночь. 😁
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