Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, рассказал о свадьбе игрока перед выездным матчем сборной Узбекистана.

– Свадьба была мощнейшая, как полагается в Узбекистане? Сколько сотен гостей было?

– Тысяча человек.

– Ого!

– При этом – без пафосного размаха, достаточно спокойная. Свадьба была прямо перед вылетом на знаменательный матч в Эмираты, в котором сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира. Игроки сборной приехали со сбора на полчаса, поздравили и уехали обратно.

После свадьбы Кодыр в четыре часа утра улетел с командой. По сути, у человека отобрали первую брачную ночь! Вернее, он сам ее у себя отобрал.

Ему сказали: «Ты можешь прилететь на следующий день». Он ответил: «Нет, полечу с командой». Игрок хотел показать, что он – такой же, как все.

Узбекистан сыграл на ЧМ-2026 в одной группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.

Команда Фабио Каннаваро проиграла все три матча с общим счетом 1:11.

22-летний Хусанов выступает за сборную с июня 2023 года, провел 30 матчей без голевых действий.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе