Хусанов отказался от первой брачной ночи ради сборной Узбекистана

Гайрат Хасбиуллин, агент защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, рассказал о свадьбе игрока перед выездным матчем сборной Узбекистана.
– Свадьба была мощнейшая, как полагается в Узбекистане? Сколько сотен гостей было?
– Тысяча человек.
– Ого!
– При этом – без пафосного размаха, достаточно спокойная. Свадьба была прямо перед вылетом на знаменательный матч в Эмираты, в котором сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира. Игроки сборной приехали со сбора на полчаса, поздравили и уехали обратно.
После свадьбы Кодыр в четыре часа утра улетел с командой. По сути, у человека отобрали первую брачную ночь! Вернее, он сам ее у себя отобрал.
Ему сказали: «Ты можешь прилететь на следующий день». Он ответил: «Нет, полечу с командой». Игрок хотел показать, что он – такой же, как все.
- Узбекистан сыграл на ЧМ-2026 в одной группе с Колумбией, Португалией и ДР Конго.
- Команда Фабио Каннаваро проиграла все три матча с общим счетом 1:11.
- 22-летний Хусанов выступает за сборную с июня 2023 года, провел 30 матчей без голевых действий.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе