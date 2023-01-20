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Команды
Реал Сосьедад
Гонсалу Гедеш
€ 6 млн
Гонсалу Гедеш
Реал Сосьедад
29 ноября 1996 (29)
#11 | Нападающий
179 см | 68 кг
Португалия
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Публикации
Фото
«Бенфика» арендовала Гедеша. Он мог перейти в «Барселону»
2023.01.20 13:47
«Барселона» нашла замену для Депая в 16-й команде АПЛ
2023.01.19 08:24
1
«Вулверхэмптон» купил Гедеша у «Валенсии» за 30 миллионов
2022.08.08 23:17
«Рома» хочет купить лучшего бомбардира и ассистента «Валенсии» в прошлом сезоне
2022.06.20 10:56
Журналист Алмейда: Влашич, Гедеш и Диас из «Порту» – в шорт-листе «Зенита»
2021.07.28 17:58
14
«Матч ТВ»: Гедеш не входил в интересы «Зенита»
2021.07.27 14:51
18
Grada3: Гедеш не перейдет в «Зенит». Он не хочет играть в РПЛ ни за какие деньги
2021.07.26 17:07
17
Tuttocalciomercato24: «Зенит» на следующей неделе завершит трансфер Гедеша за 20 миллионов
2021.07.25 00:53
20
Журналист Якобеллис: «Зенит» предложил контракт форварду «Валенсии» Гедешу
2021.07.23 19:46
14
Гедеш может стать одноклубником Кокорина в «Фиорентине»
2021.06.03 09:54
2
Лига наций. Португалия победила Голландию и выиграла турнир
2019.06.09 23:35
11
Фото
УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге Европы
2019.04.12 21:42
3
Фото
Виллиан, Гедеш и Рэмзи – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
2019.04.12 06:32
2
Гамейро, Родриго, Гедеш – в составе «Валенсии» на матч с «Краснодаром»; Сафонов, Ольссон, Вандерсон сыграют у гостей
2019.03.07 21:59
Черышев вышел на поле в матче с «Барселоной». Он заменил травмированного Гедеша на 12-й минуте
2018.10.07 22:33
3
«Валенсия» будет выплачивать «ПСЖ» 40 миллионов за Гедеша до 2024 года
2018.09.12 18:22
1
Фото
«Валенсия» представила Гедеша. Отступные за 21-летнего португальца – 300 миллионов
2018.08.31 00:26
1
Видео
Гедеш перешел из «ПСЖ» в «Валенсию»
2018.08.28 06:31
5
«Тоттенхэм» в трансферное окно пытался подписать Гедеша
2018.08.11 07:27
«ПСЖ» готов продать Ди Марию, Гедеша и Хесе ради приобретения Канте
2018.07.21 17:19
1
Касерес, Суарес, Кавани – в составе Уругвая на матч с Португалией; Пепе, Гедеш, Роналду сыграют у европейцев
2018.06.30 19:58
1
Видео
Головин вошел в список молодых талантов ЧМ-2018 по версии Le Monde
2018.06.12 11:06
24
Гедеш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
2018.04.20 17:33
Роналду сказал Пересу не покупать Кейна или Левандовского, а приобрести Азара
2018.03.19 16:59
18
Бруну Алвеш, Мануэль Фернандеш и Роналду – в составе португальцев на товарищеские матчи
2018.03.15 16:26
«Бавария» может усилиться нападающим «Валенсии» Гедешом
2017.12.07 08:16
Гедеш: «Интерес «Реала» и «Атлетико» – комплимент для меня»
2017.11.07 13:38
Роналду хочет, чтобы Бэйл покинул «Реал», и видит замену валлийцу в Гедеше
2017.10.28 00:24
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