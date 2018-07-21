«ПСЖ» готов продать Ди Марию, Гедеша и Хесе ради приобретения Канте

«ПСЖ» готов расстаться с несколькими игроками атакующей группы ради приобретения полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

Лондонцы требуют за француза около 109,5 миллиона евро. Парижане будут вынуждены продать полузащитников Анхеля Ди Марию и Хесе и нападающего Гонсало Гедеша для финансирования этого трансфера.

Агенты Канте и спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике ведут предварительные переговоры по контракту.

При этом есть предложения, что «Челси» в ближайшее время предложит хавбеку повышение зарплаты.