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    «ПСЖ» готов продать Ди Марию, Гедеша и Хесе ради приобретения Канте

    «ПСЖ» готов расстаться с несколькими игроками атакующей группы ради приобретения полузащитника «Челси» Н'Голо Канте.

    Лондонцы требуют за француза около 109,5 миллиона евро. Парижане будут вынуждены продать полузащитников Анхеля Ди Марию и Хесе и нападающего Гонсало Гедеша для финансирования этого трансфера.

    Агенты Канте и спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике ведут предварительные переговоры по контракту.

    При этом есть предложения, что «Челси» в ближайшее время предложит хавбеку повышение зарплаты.

    Источник: Tribalfootball

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    21.07.2018 17:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 20:10

      Для ПСЖ это будет мощное усиление. Но с чем тогда останется Челси?

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