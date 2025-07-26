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Испания. Сегунда
Команды
Лас-Пальмас
Хесе
€ 300 тыс
Хесе
Лас-Пальмас
26 февраля 1993 (33)
#10 | Нападающий
178 см
Испания
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Фото
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Хесе – о президенте «ПСЖ»: «Не знаю, нравилась ли ему моя жена больше, чем я»
2024.12.02 17:52
Хесе нашел новый клуб в Бразилии
2023.09.07 08:16
Фото
«Сампдория» объявила о переходе экс-нападающего «Реала» и «ПСЖ»
2023.02.10 13:34
Хесе раскритиковал президента Франции Макрона из-за Мбаппе
2022.12.29 20:59
1
Хесе объяснил, почему не получил «Золотой мяч»
2022.07.01 10:38
1
Marca: Хесе поссорился с девушкой, и она попыталась сбить его на машине
2021.10.13 10:42
2
Хесе: «Мбаппе любит «Реал». Однажды он будет там играть»
2021.02.04 15:45
Фото
Экс-форвард «Реала» и «ПСЖ» Хесе стал игроком «Лас-Пальмаса»
2021.02.01 23:59
2
«Фенербахче» может подписать экс-форварда «Реала» и «ПСЖ» Хесе
2020.12.29 00:53
«ПСЖ» расторг контракт с Хесе. В 2016 году его купили за 25 миллионов
2020.12.07 09:31
Фото
«Спортинг» арендовал у «ПСЖ» Хесе
2019.09.03 01:32
«Бетис» намерен арендовать у «ПСЖ» Паредеса и Хесе
2019.09.01 13:50
2
«ПСЖ» может продать пятерых игроков этим летом
2019.03.08 18:18
20
Фото
Хесе перешел в «Бетис» из «ПСЖ»
2019.01.30 07:04
Хесе потратил 5 тысяч на СМС, чтобы его экс-девушку исключили из реалити-шоу
2018.12.19 12:19
8
«ПСЖ» готов продать Ди Марию, Гедеша и Хесе ради приобретения Канте
2018.07.21 17:19
1
Бывшая девушка Хесе обвинила его в том, что он не помогает больному ребенку
2018.03.17 09:19
3
Фото
Браво, Стоунс, Крыховяк, Саншеш и Хесе – в антисборной-2017 по версии Marca
2017.10.23 20:49
10
Фото
Хесе перешел из «ПСЖ» в «Сток Сити»
2017.08.16 12:03
1
«ПСЖ» отдаст Хесе в аренду «Сток Сити»
2017.08.14 11:16
3
«Фиорентина» оценивает Хесе в 10 миллионов
2017.08.06 09:50
1
Хесе может сменить «ПСЖ» на «Фиорентину»
2017.07.08 09:20
1
«Лас-Пальмас» хочет продлить аренду форварда «ПСЖ» Хесе
2017.06.14 12:21
Хесе не удивлен успехом Зидана
2017.05.16 10:31
2
Хесе: «Гризманн не смог бы заиграть в основе «Реала»
2017.04.28 17:13
4
Хесе болеет против «Барселоны»
2017.03.06 11:17
3
Хесе пообещал не праздновать гол в ворота «Реала»
2017.03.01 08:23
2
Фото
«Лас-Пальмас» арендовал Хесе
2017.01.31 13:59
1
Сетьен: «Хесе способен принести пользу «Лас-Пальмасу»
2017.01.31 08:54
1
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