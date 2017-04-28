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Хесе: «Гризманн не смог бы заиграть в основе «Реала»

28 апреля 2017, 17:13
4

Нападающий «ПСЖ» Хесе, который является воспитанником «Реала», выразил мнение, что «Королевскому клубу» не стоит покупать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. По мнению Хесе, игрок сборной Франции не смог бы пробиться в основной состав сливочных.

«Гризманну не нашлось бы места в «Реале». В команде есть много футболистов, которые лучше него», – заявил Хесе.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 32 матчах.

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Источник: AS
Испания. Примера Реал Атлетико Гризманн Антуан Хесе
Комментарии (4)
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алекс88
1493389558
Слова обиженного мальчика...которому как раз места и не нашлось
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FanatSerj
1493389754
Конечно не стоит брать, Зидан бы все равно Бензему поставил ))) Даже если Бензима перейдет в другой клуб, Зидан все равно его будет ставить в основу ))) У болельщиков Реала и так пуканы взрываются от этого, а тут представьте как бомбанет, если на лавке к Морате еще и Гризманн добавиться )))
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KingRey21
1493395291
ну я думаю Хесе слишком сказанул,но и не факт,что заиграл бы!
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panmon
1493396531
Конечно не что не хуже - Морава например. Только тренер почему-то Бенза ставит
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