Хесе: «Гризманн не смог бы заиграть в основе «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Хесе, который является воспитанником «Реала», выразил мнение, что «Королевскому клубу» не стоит покупать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. По мнению Хесе, игрок сборной Франции не смог бы пробиться в основной состав сливочных.

«Гризманну не нашлось бы места в «Реале». В команде есть много футболистов, которые лучше него», – заявил Хесе.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 32 матчах.

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