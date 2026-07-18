У Месси есть опыт покера в ворота команды тренера сборной Испании

Болельщики вспомнили, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забивал в ворота команды главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте.

Это было в 2004 году в матче молодежных команд «Барселоны» и «Севильи». Последнюю тренировал де ла Фуэнте, а Лео оформил покер.

Финал чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной пройдет в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.

Место проведения матча – стадион «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

Аргентина с Месси защищает титул.

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