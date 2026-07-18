Смолов заявил о недореализованности Мбаппе

Федор Смолов высказался о форварде «Реала» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Заберут ли Олисе в «Реал» для связки с Мбаппе? Честно сказать, какой Мбаппе чувак и как это всe раздувается сейчас, мне кажется, что он не захочет этой конкуренции.

С Винисиусом всe равно какой-то разлад произошeл, и, если обратить внимание, он играет хуже, когда Мбаппе на поле. Мбаппе подавляет.

Когда Дембеле забил хет-трик Норвегии, он такой: «Чувак, вообще-то у меня «Золотой мяч», fuck you [пошeл ты], я тоже буду забивать». Мбаппе отдал повязку судье, а не передал кому-то из игроков, потому что не забил в матче.

У него есть недореализованность, так как ему уже лет семь пророчили «Золотой мяч» и Лигу чемпионов, а он ушeл из «ПСЖ», и сразу два подряд выиграли – Дембеле получил «Золотой мяч», – заявил Смолов.

27-летний Мбаппе за два сезона в «Реале» забил 86 голов и сделал 12 ассистов в 103 матчах.

На ЧМ-2026 он отличился 8 раз в 7 играх.

Всего на счету француза 20 мячей на трех чемпионатах мира. Больше только у Лионеля Месси (21).

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе