Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Смолов заявил о недореализованности Мбаппе

Вчера, 13:50
2

Федор Смолов высказался о форварде «Реала» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Заберут ли Олисе в «Реал» для связки с Мбаппе? Честно сказать, какой Мбаппе чувак и как это всe раздувается сейчас, мне кажется, что он не захочет этой конкуренции.

С Винисиусом всe равно какой-то разлад произошeл, и, если обратить внимание, он играет хуже, когда Мбаппе на поле. Мбаппе подавляет.

Когда Дембеле забил хет-трик Норвегии, он такой: «Чувак, вообще-то у меня «Золотой мяч», fuck you [пошeл ты], я тоже буду забивать». Мбаппе отдал повязку судье, а не передал кому-то из игроков, потому что не забил в матче.

У него есть недореализованность, так как ему уже лет семь пророчили «Золотой мяч» и Лигу чемпионов, а он ушeл из «ПСЖ», и сразу два подряд выиграли – Дембеле получил «Золотой мяч», – заявил Смолов.

  • 27-летний Мбаппе за два сезона в «Реале» забил 86 голов и сделал 12 ассистов в 103 матчах.
  • На ЧМ-2026 он отличился 8 раз в 7 играх.
  • Всего на счету француза 20 мячей на трех чемпионатах мира. Больше только у Лионеля Месси (21).

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Смолов посоветовал Ибрагимову выбрать сборную Англии вместо России 1
Федор Емельяненко отказался фотографироваться с российским футболистом 6
Смолов сыграет в Кубке России-2026/27 1
Источник: ютуб-канал Адама Зубайраева
Испания. Примера Чемпионат мира Реал Франция Смолов Федор Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1784374784
Тебе ли о реализации рассуждать, паненьщик кривоногий(
Ответить
Hector вернулся
1784376444
А что не высказался о своей недореализованности?
Ответить
Главные новости
Силовики ищут фанатов «Спартака», бросавших бутылки на Суперкубке
16:41
4
ФотоЗенитовец Барриос ответил на вопрос о грязном поступке в матче со «Спартаком»
15:55
2
Семак уличен во лжи после матча со «Спартаком»
15:43
23
Соболев объяснил провокацию в адрес болельщиков «Спартака»
15:31
14
Хамское обращение Соболева к хейтерам
14:58
24
На Кипре сделали важное напоминание насчет Карседо
14:18
3
«Спартачи отличились»: Смородская – о поведении фанатов «Спартака»
13:56
9
Комментарий Миллера после нового трофея «Зенита»
13:49
14
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
13:26
30
«Спартаку» дали совет, какого игрока купить летом
12:49
9
Все новости
Все новости
Генич прокомментировал трансфер спартаковца Умярова в Испанию
14:56
Червиченко заявил, что Аргентина выиграет ЧМ-2026 благодаря божественному провидению
12:55
Прогноз Губерниева на финал ЧМ-2026
11:31
1
Генич прокомментировал единственный летний трансфер «Спартака»
Вчера, 19:07
2
Известна стоимость самого дешевого и самого дорогого билетов на финал ЧМ-2026
Вчера, 18:36
4
«Бавария» готовит предложение по защитнику «Барселоны»
Вчера, 16:16
ВидеоУ Месси есть опыт покера в ворота команды тренера сборной Испании
Вчера, 15:08
ВидеоПоявилось новое видео с купанием Ямаля и Месси
Вчера, 14:00
Смолов заявил о недореализованности Мбаппе
Вчера, 13:50
2
«Барселона» рассматривает пять форвардов, помимо Альвареса
Вчера, 08:37
1
37-летний Обамеянг нашел новый клуб
Вчера, 00:09
Абаскаль ответил, каким будет финал ЧМ-2026
17 июля
Стала известна точная продолжительность перерыва в финале ЧМ-2026
17 июля
«Атлетико» отказался от продажи игрока за 200 миллионов
17 июля
В «Баварии» определились с позицией по трансферу Олисе в «Реал»
17 июля
Игрок, покинувший «Зенит», может перейти в «Барселону»
17 июля
9
Бубнов – об игроке сборной Аргентины: «Гаденыш и собака»
17 июля
10
Аршавин сказал, кто круче – Мбаппе или Роналдо
17 июля
1
Олисе расспрашивал игроков сборной Франции по поводу перехода в «Реал»
17 июля
Отец Ямаля объяснил, почему не поехал поддержать сына на ЧМ-2026
17 июля
3
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
Новичок «Спартака» Парада сказал, кто лучше – Ямаль или Мбаппе
15 июля
2
Олисе сделал окончательный выбор между «Баварией» и «Реалом»
15 июля
1
Ямаля пытались ограбить после выхода в финал ЧМ-2026
15 июля
2
Реакция Мбаппе на вылет сборной Франции с ЧМ-2026
15 июля
3
⚡️ ЧМ-2026. Испания легко победила Францию (2:0) и вышла в финал
14 июля
65
Тренер «Родины» сравнил «Спартак» с «Реалом»
14 июля
1
ФотоНовичок «Спартака» Парада объяснил, почему взял 33-й номер
14 июля
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+