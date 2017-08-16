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    Хесе перешел из «ПСЖ» в «Сток Сити»

    Нападающий французского «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в английском «Сток Сити». Футболист пополнил «гончаров» на правах аренды, которая будет действовать до конца текущего сезона.

    «Мы рады, что такой игрок оказался в наших рядах. У него не все получилось во Франции, но возраст еще позволяет Хесе раскрыться. Он вполне может это сделать в АПЛ», – сказал исполнительный директор англичан Тони Скоулз.

    Испанский форвард пришел в «ПСЖ» в 2016 году, а вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Лас-Пальмасе», за который в 16 матчах забил три гола.

    Источник: Twitter

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    16.08.2017 12:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 16 августа 2017, 12:35

      Повторяется судьба Кркича ...

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