Хесе перешел из «ПСЖ» в «Сток Сити»

Нападающий французского «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в английском «Сток Сити». Футболист пополнил «гончаров» на правах аренды, которая будет действовать до конца текущего сезона.

«Мы рады, что такой игрок оказался в наших рядах. У него не все получилось во Франции, но возраст еще позволяет Хесе раскрыться. Он вполне может это сделать в АПЛ», – сказал исполнительный директор англичан Тони Скоулз.

Испанский форвард пришел в «ПСЖ» в 2016 году, а вторую часть минувшего сезона провел в аренде в «Лас-Пальмасе», за который в 16 матчах забил три гола.