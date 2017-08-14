«ПСЖ» отдаст Хесе в аренду «Сток Сити»

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес переезжает в Англию. Футболист будет выступать в составе «Сток Сити». Британцы согласовали с парижанами трансфер 24-летнего футболиста.

Соглашение рассчитано на один год аренды. Французы хотят включить в сделку пункт об обязательном выкупе игрока за 24 миллиона евро.

Действующий контракт Хесе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2021 года. Футболист перебрался в Париж в 2016 году из «Реала» за 25 миллионов евро.