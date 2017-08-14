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    «ПСЖ» отдаст Хесе в аренду «Сток Сити»

    Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес переезжает в Англию. Футболист будет выступать в составе «Сток Сити». Британцы согласовали с парижанами трансфер 24-летнего футболиста.

    Соглашение рассчитано на один год аренды. Французы хотят включить в сделку пункт об обязательном выкупе игрока за 24 миллиона евро.

    Действующий контракт Хесе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2021 года. Футболист перебрался в Париж в 2016 году из «Реала» за 25 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    14.08.2017 11:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2017, 14:59

      с жиру бесятся

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 14 августа 2017, 11:27

      Какой ХЕСЕ какие 25 лямов???? Походу такая песня,прошёл типо школу реала сразу ценник за 20-ку. Типо раз мерс то ценник должен быть на высоте,хотя киа сейчас по многим показателям лучше!!! А "бренд" это для дураков!

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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 > Tsigan 14 августа 2017, 12:34

      Ты себе КИА, в кредит взял??))

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