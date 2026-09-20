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Испания. Сегунда
Команды
Лас-Пальмас
Хесе
Статистика
€ 300 тыс
Хесе - статистика
Лас-Пальмас
26 февраля 1993 (33)
#10 | Нападающий
178 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
20.09.2026
Бургос
1' - 80'
37'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 77'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 75'
75'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
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Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
5
2
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
20.09.2026
Бургос
1' - 80'
37'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
1' - 77'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 75'
75'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сеута
0 : 2
22.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 66'
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
16.08.2026
Альбасете
1' - 60'
21'
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