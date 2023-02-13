Хесе - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Хесе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,70
млн
|Имя
|Хесе
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 61'
|Сампдория
|0:0
|Салернитана
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|72' - 90'
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|79' - 90'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -61'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Салернитана (Салернитана)
|27.02.2023
|72' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|18.02.2023
|79' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)