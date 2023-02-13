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    Хесе - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Хесе
    Фамилия Родригес
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,70
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 61' Сампдория 0:0 Салернитана Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 72' - 90' Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 79' - 90' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -61' Сампдория (Генуя) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    27.02.2023 72' -90' Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    18.02.2023 79' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    13.02.2023 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
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