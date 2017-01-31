Сетьен: «Хесе способен принести пользу «Лас-Пальмасу»

Главный тренер «Лас-Пальмаса» Энрике Сетьен остался доволен приобретением форварда «ПСЖ» Хесе Родригеса.

«Хесе отличный футболист, который способен принести пользу нашей команде. Нам остается лишь наслаждаться его игрой. Уверен, что для него нет лучшего места, чем наш клуб, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах», – сказал Сетьен.

Контракт между сторонами подписан на условиях аренды до конца текущего сезона. В составе «ПСЖ» Хесе девять раз выходил на поле в этом сезоне, забив один гол.