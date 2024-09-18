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Энрике Сетьен
Энрике Сетьен
Испания
27 сентября 1958 (68)
Тренер
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Публикации
«Барселона» погасила долг перед Сетьеном, уволенным в 2020 году
8 января
2
«Барселона» до сих пор не рассчиталась с Сетьеном, уволенным четыре года назад
2024.09.18 15:43
Экс-гендиректор «Спартака» рассказал о несостоявшемся назначении Сетьена
2024.03.16 16:32
3
«Вильярреал» уволил главного тренера
2023.09.05 15:00
Фанаты «Вильярреала» требуют уволить Сетьена. Он возглавил команду две недели назад
2022.11.07 20:57
«Барселона» до сих пор не рассчиталась с Сетьеном. Его уволили более двух лет назад
2022.10.28 14:58
1
«Бавария» победила «Барсу» 6 раз подряд с общим счетом 22:4. В последний раз каталонцы забивали в этом противостоянии при Сетьене
2022.10.27 11:11
«Вильярреал» объявил имя нового главного тренера
2022.10.25 21:59
1
«Вильярреал» заменит Эмери экс-тренером «Барселоны»
2022.10.25 00:35
Экс-тренер «Барселоны» Сетьен отказался говорить о Месси
2022.09.21 20:57
Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном
2021.03.05 16:00
19
Cadena Ser: «Барселона» не планирует выплачивать компенсацию Сетьену, так как сомневается в его квалификации
2021.01.22 20:25
2
Сетьен – об увольнении из «Барселоны»: «Я абстрагировался от всего, поменял номер телефона»
2020.12.29 10:35
Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой»
2020.12.18 23:27
18
Сетьен – об иске к «Барсе»: «Они не выплатили компенсацию и даже не сообщили, что я уволен»
2020.12.01 08:50
1
AS: Сетьен подал в суд на «Барселону»
2020.11.30 09:51
3
Сетьен: «Решение о моем уходе из «Барселоны» было принято до 2:8 от «Баварии»
2020.11.01 12:57
1
Экс-тренер «Барселоны» Сетьен может возглавить «Палмейрас»
2020.10.22 10:56
Football Espana: Сетьен подал в суд на «Барселону». Он хочет получить 4 миллиона компенсации
2020.09.18 09:23
2
Sport.es: руководство «Барселоны» подтвердило переговоры с Куманом
2020.08.18 08:28
1
Сетьен возглавлял «Барселону» 218 дней. Это худший результат за последние 17 лет
2020.08.17 23:39
1
«Барселона» объявила об увольнении Сетьена
2020.08.17 21:25
19
Журналист Романо: «Барселона» уволила Сетьена»
2020.08.17 00:56
6
Sky Sports: Куман – основной претендент на пост главного тренера «Барселоны»
2020.08.16 19:27
13
«Барселона» может отложить отставку Сетьена, так как в клубе есть противоречия насчет назначения Покеттино
2020.08.16 11:37
3
Журналист Романо: «Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»
2020.08.15 08:20
9
Сетьен: «Унизительное и болезненное поражение»
2020.08.15 00:38
5
Бартомеу: «Сетьен в «Барселоне» – это проект на следующий сезон»
2020.08.02 10:13
Сетьен дал игрокам «Барселоны» недельный отпуск
2020.07.22 10:30
«Барселоне» предложили назначить Блана на пост главного тренера
2020.07.18 12:55
2
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