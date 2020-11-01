Сетьен: «Решение о моем уходе из «Барселоны» было принято до 2:8 от «Баварии»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен оценил свою роль в крупном поражении от «Баварии» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов (2:8). Тренер чувствует вину.

«Доля моей вины, конечно, есть. Однажды я выскажусь на эту тему. После увольнения из «Барселоны» я узнал, что решение о моем уходе было принято еще до матча с «Баварией».

В Барселоне я не был собой. Когда ты приходишь в клуб такого масштаба, тебе будет непросто, несмотря на то что в распоряжении лучшие игроки мира. Я не делал того, что должен был делать», – сказал тренер El Pais.