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    Сетьен: «Решение о моем уходе из «Барселоны» было принято до 2:8 от «Баварии»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен оценил свою роль в крупном поражении от «Баварии» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов (2:8). Тренер чувствует вину.

    «Доля моей вины, конечно, есть. Однажды я выскажусь на эту тему. После увольнения из «Барселоны» я узнал, что решение о моем уходе было принято еще до матча с «Баварией».

    В Барселоне я не был собой. Когда ты приходишь в клуб такого масштаба, тебе будет непросто, несмотря на то что в распоряжении лучшие игроки мира. Я не делал того, что должен был делать», – сказал тренер El Pais.

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    Источник: El Pais

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2481

      Puddle 1 час назад

      Так это Барса была??? Я думал Спартак... По стилю игры был похож.

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