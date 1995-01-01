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    Бартомеу: «Сетьен в «Барселоне» – это проект на следующий сезон»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу дал понять, что главный тренер Энрике Сетьен не покинет команду летом. На него рассчитывают и в дальнейшем.

    «Когда мы назначали Сетьена, объясняли, что это проект не только на текущий, но и на следующий сезон. У тренера было мало времени, чтобы узнать футболистов. Сейчас о смене тренера не думаем. Ни с кем не ведем переговоры, наш тренер – Сетьен», – сказал Бартомеу.

    • Сетьен возглавил клуб в январе.
    • «Барселона» финишировала в Примере второй.
    • Каталонцы продолжают борьбу за трофей Лиги чемпионов.

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    Источник: Sport.es

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