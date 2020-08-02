Бартомеу: «Сетьен в «Барселоне» – это проект на следующий сезон»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу дал понять, что главный тренер Энрике Сетьен не покинет команду летом. На него рассчитывают и в дальнейшем.

«Когда мы назначали Сетьена, объясняли, что это проект не только на текущий, но и на следующий сезон. У тренера было мало времени, чтобы узнать футболистов. Сейчас о смене тренера не думаем. Ни с кем не ведем переговоры, наш тренер – Сетьен», – сказал Бартомеу.