Sport.es: руководство «Барселоны» подтвердило переговоры с Куманом

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау подтвердил информацию о переговорах каталонского клуба с главным тренером сборной Голландии Рональдом Куманом.
«Да, я говорил с Куманом», – заявил Грау.
Вчера было объявлено об увольнении Энрике Сетьена с поста главного тренера «Барселоны».
- В контракте Кумана со сборной Голландии есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
- Куман выступал за испанский клуб в качестве игрока с 1989 по 1995 год.
- С 1998 по 2000 год голландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.
Источник: Sport.es