Sport.es: руководство «Барселоны» подтвердило переговоры с Куманом

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау подтвердил информацию о переговорах каталонского клуба с главным тренером сборной Голландии Рональдом Куманом.

«Да, я говорил с Куманом», – заявил Грау.

Вчера было объявлено об увольнении Энрике Сетьена с поста главного тренера «Барселоны».