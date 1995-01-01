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    Sport.es: руководство «Барселоны» подтвердило переговоры с Куманом

    Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау подтвердил информацию о переговорах каталонского клуба с главным тренером сборной Голландии Рональдом Куманом.

    «Да, я говорил с Куманом», – заявил Грау.

    Вчера было объявлено об увольнении Энрике Сетьена с поста главного тренера «Барселоны».

    • В контракте Кумана со сборной Голландии есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».
    • Куман выступал за испанский клуб в качестве игрока с 1989 по 1995 год.
    • С 1998 по 2000 год голландец работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

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    Источник: Sport.es

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