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    Сетьен – об иске к «Барсе»: «Они не выплатили компенсацию и даже не сообщили, что я уволен»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен объяснил, почему подал в суд на каталонский клуб.

    «Барселона» не выплатила компенсацию за расторжение контракта, ничего не предложила. Они даже не позвонили мне, чтобы сообщить, что я уволен», – приводит слова Сетьена Sport.es.

    • По информации AS, 62-летнего специалиста уволили в августе, но до сих пор не выплатили ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.
    • Чтобы получить деньги, Сетьен решил подать иск в суд о невыполнении обязательств со стороны клуба.
    • В октябре сообщалось, что кандидатуру Сетьена рассматривает «Палмейрас».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10764

      Skull_Boy 41 минуту назад

      Ну да все порталы и журналы в курсе, вся Испания в курсе и весь менеджмент в курсе, а ты живешь в бункере на -50 этаже и хватит уже нести ересь маразматик

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