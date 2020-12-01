Сетьен – об иске к «Барсе»: «Они не выплатили компенсацию и даже не сообщили, что я уволен»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен объяснил, почему подал в суд на каталонский клуб.
«Барселона» не выплатила компенсацию за расторжение контракта, ничего не предложила. Они даже не позвонили мне, чтобы сообщить, что я уволен», – приводит слова Сетьена Sport.es.
- По информации AS, 62-летнего специалиста уволили в августе, но до сих пор не выплатили ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.
- Чтобы получить деньги, Сетьен решил подать иск в суд о невыполнении обязательств со стороны клуба.
- В октябре сообщалось, что кандидатуру Сетьена рассматривает «Палмейрас».
Источник: Sport.es