Сетьен – об иске к «Барсе»: «Они не выплатили компенсацию и даже не сообщили, что я уволен»

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен объяснил, почему подал в суд на каталонский клуб.

«Барселона» не выплатила компенсацию за расторжение контракта, ничего не предложила. Они даже не позвонили мне, чтобы сообщить, что я уволен», – приводит слова Сетьена Sport.es.