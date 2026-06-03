Клуб Примеры расстался с россиянином из своей второй команды

Центральный защитник Антон Ефремов вместе с большой группой игроков покинул резервную команду «Осасуны» после расторжения контрактов.
22-летний россиянин пропустил большую часть сезона из-за травмы.
Он сыграл за «Осасуну B» в третьем по статусу дивизионе Испании только 1 матч, выйдя в основе в игре последнего тура.
В сезоне-2019/20 и с лета 2021 года Ефремов принадлежал «Вильярреалу», где выступал за молодежную команду. «Осасуна» приобрела его в августе прошлого года за 80 тысяч евро.
В сезоне-2024/25 россиянин на правах аренды выступал за другой клуб третьего по статусу дивизиона Испании «Сестао Ривер», где сыграл 35 матчей и сделал 4 ассиста.
- На счету Ефремова 1 матч за молодежную сборную России и 24 за юношеские сборные РФ.
- В сезоне-2020/21 он провел за «Чертаново» по 1 матчу в Первой лиге и Кубке России.
- До отъезда в Испанию Ефремов выступал за юношеские команды «Нижнего Новгорода» и «Локомотива».
Источник: официальный сайт «Осасуны»