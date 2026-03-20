Итоговый состав молодежной сборной России на мартовские матчи

Опубликована финальная заявка молодежной сборной России на товарищеские встречи с Узбекистаном (27 марта) и Иорданией (30 марта).

Оба матча пройдут в турецкой Анталье. В итоговый состав включены 23 футболиста.

Вратари: Даниил Ладоха («Родина»), Курбан Расулов («Динамо»), Игнат Тереховский («Акрон»);

Защитники: Матвей Бардачев («Урал»), Кирилл Данилов (ЦСКА), Никита Бабакин, Александр Тарасов (оба – «Ростов»), Ильяс Ахмедов («Динамо Мх»), Даниил Чевардин («Локомотив»), Даниил Плотников («Арсенал Тула»), Артем Хмарин («Краснодар»);

Полузащитники: Егор Гуренко («Тюмень»), Михаил Умников («Волга»), Артем Сидоренко, Андрей Ивлев (оба – «Пари НН»), Виктор Окишор («Динамо»), Даниил Кондаков («Зенит»), Иван Бобер («Нефтехимик»), Тимофей Комиссаров («Челябинск»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Глеб Пополитов («Чайка»);

Нападающие: Александр Помалюк («Волгарь»), Максим Воронов (ЦСКА).