Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Инфантино призвал «успокоиться и расслабиться» после запрета на въезд в США судьи из Сомали

Инфантино призвал «успокоиться и расслабиться» после запрета на въезд в США судьи из Сомали

11 июня, 09:39
17

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с арбитром из Сомали Омаром Артаном.

Рефери, который должен был обслуживать матчи ЧМ-2026, ранее отказали во въезде в США по дипломатическому паспорту.

«Прискорбно, то, что случилось с сомалийским арбитром. Но, опять же, мы не можем контролировать всe.

Мы пытаемся, обсудим, поговорим, посмотрим. Возможно, иногда полезно просто успокоиться и расслабиться.

К сожалению, наш мир, знаете ли, очень агрессивный, и безопасность превыше всего. Необходимо уважать принимаемые решения, и когда я говорю «успокойтесь», я не имею в виду «успокойтесь и ничего не делайте».

Мы должны уважать тот факт, что мы не короли мира, которые могут править правительствами и полицией. Мы – спортивная организация. Мы стараемся делать все возможное, используя имеющиеся у нас средства», – сказал Инфантино.

  • Артан обслуживал ответный матч финала африканской Лиги чемпионов прошлого и был назван лучшим африканским арбитром года по версии КАФ в 2025-м.
  • Чемпионат мира-2026 стартует сегодня.

Еще по теме:
Стало известно, приедет ли Трамп на первый матч США на ЧМ-2026 2
Коэффициенты букмекеров на матч: Канада – Босния и Герцеговина 12 июня 2026 года
Коэффициенты букмекеров на матч Южная Корея – Чехия 12 июня 2026 года
Источник: BBC
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TOMSON
1781161303
Я не припомню, чтоб страна хозяйка бомбила чужую страну за день до открытия..:
Ответить
BarStep
1781161383
Иии??! И получать удовольствие! 🤣 Ну ты Инфантино реально инфантино Гы
Ответить
Интерес
1781161452
Конечно-"не короли",вы просто их прислуга.Иначе назначат других ,а вы станете невыездными из своего ойропейского уезда. ТОгда только Дюков сможет предложить вам путёвку в санаторий Приозёрска.И даже в Белокуриху,но это уже после согласования с Миллером.
Ответить
NewLife
1781161940
Чем скорее футбол избавится от этого козла, тем будет лучше для футбола.
Ответить
Чугунный скороход
1781162832
"бла-бла-***" - сказал инфантино , держа за щекой звездно-полосатый...
Ответить
Император Бомжей
1781163134
Лысая петушня! На ютюбе посмотрите, как он играет в футбол))) он даже угловой с пыра падает, он не шарит за игру совсем! Мразота!
Ответить
Cleaner
1781166086
Инфантино, вы в ФИФАне можете контролировать НИЧЕГО!!!!!!!!!! Потому как вы ХОЛОПЫ ПИНДОСОВСКИЕ. Что вам велят хозяева, то вы и выполняете!!!...(((((((((((((((
Ответить
Император 1
1781166509
Прискорбно, но похр*н, ведь Трамп так сказал
Ответить
boris63
1781168459
Лизун заднепроходного отверстия.
Ответить
R_a_i_n
1781174125
Мудило ты Инфантино.Мир говоришь агрессивен и тут же даёшь ЧМ самой агрессивной стране на планете. Цинизму нет предела. Похоже это будет самый ненавистный турнир.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Все новости
Все новости
Почеттино прокомментировал разгромную победу США над Парагваем в матче ЧМ-2026
08:58
Бышовец – об участнике ЧМ-2026: «Какие были основы физподготовки при мне, такие остались и сейчас»
08:45
Стало известно, сыграет ли Неймар в первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2026
08:30
Видео всех голов Чемпионата мира 2026
08:25
ВидеоОбзор матча США – Парагвай: голы и лучшие моменты (Видео)
06:03
Аршавин вынес вердикт сборной Португалии перед ЧМ-2026
00:53
1
Рой Кин раскритиковал футболиста «Локомотива»
00:48
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
ВидеоОбзор матча Канада – Босния и Герцеговина: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 23:58
ФотоИгрок Боснии и Герцеговины вынес мяч из пустых ворот
Вчера, 23:54
ФИФА ответила на претензии в завышении посещаемости ЧМ-2026
Вчера, 23:36
Трамп лично напутствовал сборную США на ЧМ-2026
Вчера, 23:24
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
2
Ибрагимович назвал сборную, которую будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 22:37
Роналду выступил с обращением к болельщикам сборной Португалии
Вчера, 21:26
3
Бывшего игрока «Арсенала» не пустили на ЧМ-2026 из-за обвинения в изнасиловании
Вчера, 20:44
2
Смородская назвала «цирком» участие одной из сборных на ЧМ-2026
Вчера, 20:39
6
Сборной России предрекли выход в четвертьфинал в случае участия на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
ВидеоДва фаната заработают по 50 тысяч за просмотр всех матчей ЧМ-2026 в прозрачном кубе
Вчера, 19:29
2
ВидеоРоналду попал в курьезную ситуацию на встрече с премьер-министром Португалии
Вчера, 18:46
2
Аршавин предположил, кто станет главным разочарованием ЧМ-2026
Вчера, 17:57
8
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
Вчера, 17:46
1
В Белом доме сказали, чего ждать от Трампа на ЧМ-2026
Вчера, 17:08
6
Аршавин ответил, кого будет поддерживать на ЧМ-2026
Вчера, 16:55
Роналду сказал, чего ждет от игры Португалии на ЧМ-2026
Вчера, 16:46
2
Экс-игрок сборной Франции – о недопуске судьи из Сомали: «Я вижу этот привкус расизма»
Вчера, 14:49
7
Мбаппе оценил возможность стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Вчера, 13:39
Дуглас Сантос объяснил, почему Анчелотти взял игроков «Зенита» в сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 12:10
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 