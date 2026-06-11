Инфантино призвал «успокоиться и расслабиться» после запрета на въезд в США судьи из Сомали

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с арбитром из Сомали Омаром Артаном.

Рефери, который должен был обслуживать матчи ЧМ-2026, ранее отказали во въезде в США по дипломатическому паспорту.

«Прискорбно, то, что случилось с сомалийским арбитром. Но, опять же, мы не можем контролировать всe.

Мы пытаемся, обсудим, поговорим, посмотрим. Возможно, иногда полезно просто успокоиться и расслабиться.

К сожалению, наш мир, знаете ли, очень агрессивный, и безопасность превыше всего. Необходимо уважать принимаемые решения, и когда я говорю «успокойтесь», я не имею в виду «успокойтесь и ничего не делайте».

Мы должны уважать тот факт, что мы не короли мира, которые могут править правительствами и полицией. Мы – спортивная организация. Мы стараемся делать все возможное, используя имеющиеся у нас средства», – сказал Инфантино.