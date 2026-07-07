Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду прокомментировал вылет с ЧМ-2026

Сегодня, 02:18
6

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопросы после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

  • Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.
  • Единственный мяч забил вышедший на замену Микель Мерино.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Эта игра стала последней для 41-летнего Роналду на ЧМ.

«Мы провели хорошую игру, нам немного не хватило везения. Команда могла сыграть лучше, но нам противостоял очень сильный соперник. Думаю, Испания выйдет в финал или будет близка к этому.

Они забили в наши ворота на последних минутах. Таков футбол. В целом, это был очень напряженный матч. Мне грустно после такого вылета… Но я сделал всe, что мог, выложился на полную.

Я ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, и нужно двигаться дальше. Да, это был мой последний чемпионат мира. Теперь у меня будет время побыть с семьeй и подумать обо всем. Не буду принимать поспешных решений.

Я выиграл три трофея с Португалией. До меня сборная не выиграла ничего. Самый большой титул, который я взял с национальной командой, это Евро-2016… Для меня Евро имеет такую же ценность, как чемпионат мира», – заявил Роналду.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ
Роналду заплакал после вылета Португалии с ЧМ-2026 3
Ямаль обнял Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026 1
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Чемпионат мира Аль-Наср Испания Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1783385689
Очень слабая команда. Это был их максимум.
Ответить
subbotaspartak
1783394810
...Для меня Евро имеет такую же ценность, как чемпионат мира»,... Лукавишь... То есть Лукаку... То есть опять не ты... А Месси будет жалко.
Ответить
FFR
1783395495
Выше головы не прыгнешь, как говорится. Роналду конечно большой молодец.
Ответить
Красногорск_Фан
1783402744
Спасибо ему за все сезоны. В этой игре играли они хорошо + с очень сильной сборной. Действительно еще нужен был фарт а гол смастерили игроки обеих команд вышедшие на замену ( Ну а Испании еще впереди много тяжелых матчей. Пролететь мимо выигрыша финала может быть ой как обидно
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
Тренер сборной Португалии: «Роналду мечтал о победе на ЧМ, и он пытался»
12:36
РПЛ опубликовала расписание 9 туров нового сезона
12:25
Воробьев высказался об интересе «Спартака»
12:14
Сперцян прошел медобследование перед трансфером в новый клуб
12:03
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
11:18
4
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Агенты предложили Угальде турецким клубам
10:21
6
Все новости
Все новости
Сенатор из Парагвая потребовала извинений от Мбаппе и пригрозила игроку судом
11:49
1
Куртуа – о ситуации с Балогуном: «Я читал и просто смеялся»
11:38
2
Тренер сборной Португалии объяснил, чего не хватило команде в матче с Испанией
11:29
Тренер Испании – об игре Ямаля с Португалией: «Он вселил страх»
11:09
2
Сенатор из Парагвая потребовала от Франции привлечь Мбаппе к ответственности
10:46
5
Тренер сборной США: «Команда показала, что мы можем играть в соккер и конкурировать»
10:35
4
Новым тренером сборной Португалии будет экс-наставник Роналду в Саудовской Аравии
10:05
Балогун отреагировал на решение ФИФА по отмене дисквалификации
09:52
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его вылета с ЧМ: «Корона никогда не упадет»
09:39
3
ФИФА опубликовала разъяснение решения по Балогуну из 13 пунктов
09:25
15
Винисиус извинился за вылет Бразилии с ЧМ-2026
09:12
2
Тренер Испании высказался о победе над Португалией
08:54
1
Роналду оценил работу тренера Португалии, ушедшего из сборной
08:39
11
Тренер сборной Бельгии отреагировал на победу над США
08:30
1
Определились три пары 1/4 финала ЧМ-2026
08:15
Губерниев поглумился над Роналду после его вылета с ЧМ-2026
07:30
19
Почеттино прокомментировал вылет сборной США с ЧМ-2026
07:15
5
Фото«Отмените вот это»: Бельгия поиздевалась над США после победы в матче ЧМ
07:00
11
ФотоИгроки сборной Бельгии исполнили танец Трампа в концовке матча с США
06:52
5
Чемпионат мира 2026, 7 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
05:55
ЧМ-2026. США вылетели из турнира, разгромно уступив Бельгии (1:4), Балогун отыграл 92 минуты
04:58
36
Роналду прокомментировал вылет с ЧМ-2026
02:18
6
Балогун – в старте сборной США на матч с Бельгией
02:07
2
Мартинес назвал причину ухода из сборной Португалии
01:58
3
Хабиб описал решение ФИФА по Балогуну известной поговоркой
01:50
3
Руни отреагировал на последний матч Роналду на ЧМ
01:42
Бубнов объяснил поражение Португалии от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026
01:35
3
Раскрыто реальное наказание Балогуна за удаление на ЧМ-2026
01:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+