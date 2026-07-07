Роналду прокомментировал вылет с ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопросы после поражения от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026.

Испанцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.

Единственный мяч забил вышедший на замену Микель Мерино.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Эта игра стала последней для 41-летнего Роналду на ЧМ.

«Мы провели хорошую игру, нам немного не хватило везения. Команда могла сыграть лучше, но нам противостоял очень сильный соперник. Думаю, Испания выйдет в финал или будет близка к этому.

Они забили в наши ворота на последних минутах. Таков футбол. В целом, это был очень напряженный матч. Мне грустно после такого вылета… Но я сделал всe, что мог, выложился на полную.

Я ухожу с чистой совестью. Это жизнь футболиста, и нужно двигаться дальше. Да, это был мой последний чемпионат мира. Теперь у меня будет время побыть с семьeй и подумать обо всем. Не буду принимать поспешных решений.

Я выиграл три трофея с Португалией. До меня сборная не выиграла ничего. Самый большой титул, который я взял с национальной командой, это Евро-2016… Для меня Евро имеет такую же ценность, как чемпионат мира», – заявил Роналду.

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