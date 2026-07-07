Губерниев поглумился над Роналду после его вылета с ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет Криштиану Роналду с чемпионата мира-2026.
«Домой, дедушка-поленушко Роналду! Домой! Испания идет дальше», – написал Губерниев.
- Португалия вылетела от Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (0:1).
- Видеообзор игры можно посмотреть здесь.
- 41-летний Роналду провел на поле всю игру и не отметился голевыми действиями.
- Ранее он анонсировал, что текущий мундиаль станет последним в его карьере.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева