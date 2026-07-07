Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев поглумился над Роналду после его вылета с ЧМ-2026

7 июля, 07:30
19

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет Криштиану Роналду с чемпионата мира-2026.

«Домой, дедушка-поленушко Роналду! Домой! Испания идет дальше», – написал Губерниев.

  • Португалия вылетела от Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (0:1).
  • Видеообзор игры можно посмотреть здесь.
  • 41-летний Роналду провел на поле всю игру и не отметился голевыми действиями.
  • Ранее он анонсировал, что текущий мундиаль станет последним в его карьере.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Роналду пригласил на свадьбу российского спортсмена 8
Подробности свадьбы Роналду и Джорджины: она пройдет на следующей неделе 4
Роберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен 8
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат мира Испания Португалия Роналду Криштиану Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mikatv
1783399302
Господи какой же Губерниев идиот.
Ответить
volic
1783399625
Да не умнеет губошлеп.
Ответить
Vitaga
1783400224
дебилоид Губерниев. человек без совести
Ответить
Oldtrafford83
1783400559
Наркоман губа даже табуретки Рона не стоит💩
Ответить
Бумбраш
1783400833
Губа богат губой,губой и прирастает,а мозгом обделён.
Ответить
АК 68
1783400840
Злорадствует.Чем чаще губа открывает рот, тем больше убеждаешься в его склочности и мерзости.
Ответить
Хулиганин
1783401029
Просто человек, человек-говно.
Ответить
sochi-2013
1783402152
Летела сопля по ветру и упала на суперкар. Как же я возгордилась! Как поглумилась!
Ответить
Красногорск_Фан
1783402807
Ах моська. Знать она сильна, коль лает на слона
Ответить
baggio80
1783403041
Дурак дураком и уши холодные, говорили в свое время про таких людей, как Губерниев.
Ответить
Главные новости
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
1
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
4
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
19:46
10
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
19:38
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
6
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
7
Все новости
Все новости
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
17:46
10
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
16:16
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
12:57
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
09:48
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
Вчера, 15:52
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
Вчера, 14:27
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
Вчера, 09:43
21
УЕФА может выйти из ФИФА
Вчера, 00:41
5
Колосков высказался о перспективах УЕФА свергнуть Инфантино
1 августа
6
Мостовой отреагировал на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
1
Овечкин назвал лучшего игрока ЧМ-2026
1 августа
Колосков объяснил, почему РФС поддержал бойкот УЕФА против ФИФА
1 августа
4
Реакция УЕФА на отказ Инфантино продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
6
Боярский ответил, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
1 августа
3
Губерниев сказал, кто погубил президента ФИФА Инфантино
1 августа
2
Инфантино объяснил, почему ФИФА не будет продавать права на ЧМ частным инвесторам
1 августа
7
Испания и Португалия пригрозили отказаться от проведения ЧМ-2030
1 августа
1
Инфантино близок к потере должности президента ФИФА
31 июля
3
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Трамп отреагировал на скандальный план Инфантино
31 июля
1
Байдачный: «Не переживайте, ФИФА и УЕФА уничтожат себя, и тогда Россия выйдет на первые роли»
31 июля
9
В Госдуме отреагировали на разногласия ФИФА и УЕФА
31 июля
1
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
Советник Инфантино ушел в отставку из-за планов ФИФА продать часть прав на ЧМ
31 июля
2
Комментатор Моссаковский назвал странной позицию РФС в споре УЕФА и ФИФА
31 июля
6
УЕФА создал проект альтернативного ЧМ
31 июля
12
Романцев сказал, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026
31 июля
9
ФИФА прояснила ситуацию с продажей части прав на ЧМ
31 июля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+